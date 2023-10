Taylor Swift não comparecerá ao jogo de Travis Kelce contra o Denver Broncos: Por quê?

Tele cidade de Denver, Colorado estava esperando para descobrir se a popstar Taylor Swift estaria assistindo ao jogo entre o Broncos e o Chefes de Kansas City próximo domingo. Os fãs atingiram um nível de entusiasmo com sua presença nos estádios da NFL e todos precisam urgentemente de atualizações apenas para saber se vale a pena assistir aos jogos ou não. Para Swifties, o futebol se tornou um aspecto secundário do jogo e tudo o que importa é ter a chance de ver Taylor em liberdade. Um novo relatório de TMZ confirmou se a popstar irá comparecer ao Denver Broncos estádio ou não. Até agora nesta temporada, Taylor participou apenas de um dos Travis Kelce jogos fora de casa em Nova York porque ela tem uma casa lá. A ‘Big Apple’ é a casa de Taylor Swift.

Por que Taylor Swift não vai ao estádio dos Broncos?

TMZ confirmou que Taylor Swift não irá comparecer ao Empower Field no Mile High Stadium em Denver. Travis Kelce estará sozinho e isso nos oferecerá uma chance melhor de ver o efeito Taylor Swift que a popstar tem em seu novo namorado. Não tê-la observando-o da arquibancada pode afetar seu desempenho, simplesmente porque ele não estará tão motivado. Até agora, os representantes de Swift não responderam às perguntas de nenhum meio de comunicação sobre a notícia. Swift está atualmente se preparando para a etapa internacional de sua altamente lucrativa turnê ‘Eras’. Essa seria a razão pela qual Taylor Swift não poderá comparecer ao jogo no domingo. Todos os Swifties que iriam assistir ao jogo não estarão tão interessados ​​em assistir porque Taylor não estará lá.

Não que os Kansas City Chiefs não possam vencer nenhum jogo se Taylor Swift não estiver assistindo das arquibancadas, eles ainda são os campeões em título. No entanto, será interessante ver o desempenho de Travis Kelce sabendo que sua garota não está torcendo por ele no estádio. Atualmente, os Chiefs estão bem com um recorde de 6-1. Enquanto os Broncos estão lutando nesta temporada com 2-5 e prestes a enfrentar um dos melhores times do país. No papel, este jogo não deveria ser extremamente difícil de vencer para os mais recentes campeões do Super Bowl. Não importa se Taylor Swift não estará presente no domingo.