Taylor Swift não esperou por Travis Kelce após a vitória do Chiefs e eles saíram separados: Por quê?

Kestrela do City Chiefs Travis Kelce foi visto saindo do MetLife Stadium sem sua suposta nova namorada, Taylor Swiftdepois de seu jogo de futebol no domingo à noite contra o Jatos de Nova York.

Kelce, vestido casualmente, posou para fotos com torcedores antes de seguir para o ônibus do time. Em contraste, Rápido foi visto saindo do estádio com a atriz e amiga Sofia Turner.

Taylor Swift chega ao jogo de Travis Kelce em grande estiloParker Johnson

A semana anterior, Kelce havia deixado o Arrowhead Stadium ao lado Rápido depois de uma vitória em casa contra o Ursos de Chicago.

Por que Travis Kelce e Taylor Swift deixaram o SNF separadamente?

A principal diferença entre o jogo deste fim de semana e o do fim de semana passado foi que o Chefes estavam na estrada desta vez, e não em casa.

Portanto, Kelce teve menos tempo para comemorar e gostaria de viajar de volta com seus companheiros para começar a se concentrar no próximo jogo contra o Minnesota Vikings.

Ainda, Kelce foi visto saindo RápidoEle estava no apartamento de Nova York na manhã do jogo, fazendo uma breve visita antes de se reunir com seus companheiros de equipe em Nova Jersey.

Isso foi depois Kelce Fui jantar com alguns amigos no sábado à noite, indo ao Meduza Mediterrania no bairro Meatpacking, segundo o Page Six.

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

O que aconteceu em NY Jets x Kansas City Chiefs?

O Chefes venceu por pouco o jogo contra o Jatos 23-20. Foi mais difícil do que a maioria Chefes os fãs poderiam ter esperado, mas finalmente conseguiram fazer o trabalho para chegar a 3-1.

Durante o jogo, Rápido torceu por Kelce de uma suíte repleta de estrelas onde ela se sentou ao lado Blake Lively, Ryan Reynolds, Sofia Turner, Sabrina Carpinteiro e Shawn Levy.

Também estiveram presentes Brittany Mahomesesposa de Chefes quarterback Patrick Mahomese Kelce‘sufocar, Dona.

Rápido apoiou activamente a Chefes durante todo o jogo, até discutindo intensamente o jogo com Blake Lively.

Agora, os fãs estão se perguntando quando ela fará a próxima aparição em um estádio da NFL para apoiar Kelce.