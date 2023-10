Taylor Swift no jogo dos Chiefs com Blake Lively, Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Taylor Swiftque está namorando Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelcecompareceu ao MetLife Stadium para o Futebol de domingo à noite entre a equipe do namorado e o Jatos de Nova York. Ela estava acompanhada por um casal poderoso Blake Lively e Ryan Reynolds, mais Hugh Jackman.

Swift, 33, esteve no Arrowhead Stadium na semana passada para torcer por Kelce, praticamente confirmando seu romance, que começou quando o tight end tentou dar à estrela pop seu número após o show dela.

Lively, 36, parecia incrível ao sair do veículo com Swift, enquanto Reynolds e Jackman a seguiam logo atrás.

Onde está Donna Kelce?

No fim de semana passado, Swift estava sentada com a mãe de Travis Donna Kelceque chegou ao MetLife Stadium mais tarde no jogo devido a uma viagem da casa de seu outro filho NFL corresponder.

Donna estava sentada com “Jake da State Farm” no Lincoln Financial Field para testemunhar Jason Kelce e a Filadélfia Eagles derrotar o Comandantes de Washington.