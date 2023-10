Taylor Swift permitindo que Gigi Hadid e Bradley Cooper usassem a mansão de Rhode Island como ‘ninho de amor secreto’

Gigi Hadid e Bradley Cooper há rumores de que eles estão usando Taylor Swift Mansão em Rhode Island “como um ninho de amor secreto” para escapar de olhares indiscretos na cidade de Nova York.

A casa saltbox de oito quartos apresentada na música de Swift “A Última Grande Dinastia Americana” foi o local das celebrações icônicas do Quatro de Julho com a presença de Hadid.

Hadid e Cooper Os rumores de romance surgiram pela primeira vez quando eles foram vistos jantando juntos e depois voltando de uma fuga no mesmo carro.

Swift ficou feliz em ajudar

De acordo com o The Mirror, Swift gosta de bancar a casamenteira para seus amigos e ofereceu sua casa para sua privacidade.

Taylor Swift e Brittany Mahomes compartilham um doce momento no camarote VIP do jogo dos Chiefs

“Taylor é totalmente romântica e adora bancar o cupido para os amigos”, disse uma fonte.

“Mesmo que Gigi e Bradley tenham suas próprias propriedades em Nova York, eles queriam um lugar mais privado para passar o tempo se conhecendo e Taylor ficou muito feliz em ajudar.

“Ela disse que a porta de sua casa está sempre aberta para eles usarem.”

Especula-se que os dois foram apresentados pelo ex de Cooper Irina Shayk. Eles se uniram por causa das filhas, quando Bradley convidou Gigi para sair.

Cooper divide uma filha de 6 anos, Lea De Seine, com Shayk, enquanto Hadid é co-pai de sua filha de 3 anos, Khai, com o ex Zayn Malik.

Hadid e Cooper tiveram relacionamentos de alto nível no passado. Cooper se separou de Shayk em 2019.

Hadid, por outro lado, teve uma longa, relacionamento intermitente com Zayn Malik antes de eles se separarem em 2021. Ela também foi vinculado a Leonardo DiCaprio no passado.