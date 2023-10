Taylor Swift planejando aparição surpresa na estreia do filme ‘Eras ​​​​Tour’

Taylor Swift está planejando assistir à estreia mundial de seu filme “Eras Tour” no The Grove… uma informação enorme e emocionante para os fãs que têm a sorte de receber um convite.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que o plano de Taylor é aparecer no evento desta noite no mundialmente famoso shopping ao ar livre para surpreender os 2.200 fãs sortudos nas exibições de filmes nos 14 cinemas AMC do The Grove.

Fomos informados de que a aparição planejada de Taylor vem com uma ressalva: ela pode ser retirada se surgir algum problema de segurança ou se The Grove for dominado pela Taylor-mania.

Nossas fontes dizem que há centenas de guardas de segurança no local para evitar a erupção do caos… e foi por isso que The Grove decidiu fechar as portas pela primeira vez em 20 anos.

A segurança já é super rígida no shopping, com barricadas e guardas por toda a propriedade… tornando quase impossível entrar no shopping.

Como dissemos a você pela primeira vez… Equipe de Taylor convidou os fãs sortudos para a estreia e os convidados começarão a chegar às 18h antes do filme começar às 19h… então Taylor provavelmente está programada para aparecer naquela janela.

O filme de Taylor já é um sucesso de bilheteria, ultrapassando US$ 100 milhões em ingressos pré-venda em todo o mundo, então a estreia desta noite será uma noite inesquecível, especialmente se ela aparecer.