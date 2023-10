Taylor Swift retorna para confortar Travis Kelce: o Chiefs TE demitiu seu publicitário?

Taylor Swift pousou em Cidade de KansasMO na manhã de segunda-feira para confortar Chefes extremidade apertada Travis Kelce após a derrota de sua equipe para o Denver Broncos um dia antes. Ela aparentemente não está chateada com o NFL o publicitário da estrela compartilhando uma foto dela com um emoji de palhaço no rosto.

Kelce, 34, supostamente não demitirá seu publicitário Também Malihique afirma que estava apenas repassando mensagens de aniversário e não percebeu o emoji do palhaço em Swift.

Banqueta esportiva Presidente Dave Portnoy entrou na conversa sugerindo que Kelce deveria demitir seu publicitário, mesmo que fosse um erro.

“Apresentamos o pior publicitário que já existiu”, tuitou Portnoy. “O publicitário de Travis Kelce republicando uma foto que tem um emoji de palhaço no rosto de Taylor. Mesmo que tenha sido um acidente, é um acidente que um publicitário não pode cometer. Até mais, Pia.”

Malihi já trabalhou com o agente Patinete Marrom – inimiga pública número um dos Swifties – o que os faz pedir o emprego dela.

Travis Kelce sofre sem Taylor Swift

Swift, 33 anos, não compareceu ao jogo de Kelce no domingo e acumulou apenas 58 jardas em seis recepções, quase menos da metade de suas estatísticas quando ela estava presente.

A mundialmente famosa popstar está se preparando para seguir em frente na América do Sul no Turnê Erasentão provavelmente perderá muitos outros jogos daqui para frente.

Por enquanto, eles passarão o Halloween juntos e poderão usar roupas combinando enquanto festejam com a equipe de Kelce.

Swift foi de Nova Jersey para Kansas City na manhã de segunda-feira e chegou à casa de Kelce, de onde partirá em breve para algo mais privado.