Taylor Swift supostamente atinge o status de bilionário

Taylor Swift tem mais uma conquista da qual se orgulhar… ela agora é bilionária!!!

A estrela pop vencedora do Grammy tem atualmente um patrimônio líquido total de US$ 1,1 bilhão e tudo graças à sua turnê “Eras” esgotada que começou em março e se estendeu durante o verão, o que também deu a Economia dos EUA um grande impulsode acordo com a Bloomberg News.

Bloomberg diz que Taylor é um dos poucos músicos que alcançou o topo da montanha com base apenas em suas vendas de shows e gravações.

Escusado será dizer que Taylor teve um ano incrível. Ela não está apenas enchendo grandes arenas com suas apresentações ao vivo, mas também está arrasando nas bilheterias.

Em seu primeiro fim de semana, seu filme-concerto, “Taylor Swift: The Eras Tour”, arrecadou incríveis US$ 96 milhões nos EUA e no Canadá. Os cinemas AMC relataram que foi o filme-concerto de maior bilheteria de todos os tempos no mercado interno em um fim de semana de estreia.

Além do mais… A CNN diz que a turnê “Eras” poderia gerar US$ 2,2 bilhões em vendas de ingressos somente na América do Norte, tornando-a a turnê de maior bilheteria de todos os tempos. Taylor terminou a primeira mão de sua turnê em agosto, mas há uma segunda etapa sendo lançada no próximo ano nos EUA – enquanto sua etapa internacional começa no próximo mês.

Quanto à sua vida amorosa… Taylor também tem feito muito sucesso ultimamente. Ela obteve uma grande vitória ao conseguindo seu novo namorado -Tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelce.

O casal parece estar realmente interessado um no outro, saindo e se divertindo juntos. Taylor tem até assistido aos jogos de Travis na NFL e se aproximado de seus pais.