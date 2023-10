Taylor Swift vai adorar o motivo emocionante por trás do adorável vídeo de dança popular de Travis Kelce

NFL os fãs sabem sobre Travis Kelceé famoso passos de dança durante anos, graças a inúmeras viagens à end zone que lhe deram a oportunidade de mostrar seus muitos danças de touchdown.

Mas quando esse vídeo de Kelce dançando apareceu mídia socialchegou à nova legião de fãs que ele conquistou através de seu relacionamento com o ícone da música Taylor Swift. Eles apreciaram mais do que apenas as habilidades de dança de Kelce, mas a história por trás delas.

Os passos de dança irresistíveis de Travis KelceParker Johnson

O que havia de especial na dança viral de Travis Kelce?

Vídeo surgiu de Kelce realizando seus melhores movimentos na frente de uma tela verde em um evento comunitário em Kansas City. Ele estava ajudando a gravar um vídeo para Operação Avanço e os seus Laboratório de Igniçãoque ele orgulhosamente exibiu em seu moletom vermelho.

A Operation Breakthrough é uma corporação sem fins lucrativos credenciada nacionalmente que começou como uma resposta aos pedidos dos pais da cidade central por cuidados infantis de qualidade para os filhos dos trabalhadores pobres, de acordo com o site da organização.

É baseado em Cidade de Kansasonde Kelce joga pelo Chefes Time da NFL. Como seu quarterback Patrick Mahomes e a esposa dele BretanhaKelce está empenhada em tornar Kansas City um lugar melhor.

Por que a Operação Breakthrough é importante para Travis Kelce?

Kelce ajudou a construir o Laboratório de Ignição através de sua fundação, 87 e correndo. É um espaço para as crianças da Operação Breakthrough explorarem Assuntos STEM de forma colaborativa desde tenra idade, ajudando a despertar o interesse por artes, eletricidade, robótica, construção, artes culinárias, multimídia, automotivo e engenharia, e tecnologia verde.

O relacionamento que Travis tem com o programa é genuíno, e o fato de sua dança ter trazido mais atenção para a Operação Breakthrough realmente fecha o círculo.

“As crianças da Operação Breakthrough me conquistaram na primeira vez que entrei no prédio, há seis anos”, disse o tight end do Chiefs em 2021. “Os pequenos adoravam ouvir histórias. As crianças maiores tentaram me ensinar a dançar.”