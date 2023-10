Taylor Swift vestindo jaqueta de US $ 112 de Erin Andrews para o jogo da NFL de Travis Kelce

Taylor Swift está ajudando Erin Andrews enquanto apoia Travis Kelce e os Kansas City Chiefs… vestindo uma jaqueta da linha de roupas do locutor esportivo para o jogo da NFL.

Fontes próximas a Erin disseram ao TMZ … a emissora da NFL enviou a Taylor alguns itens de sua linha de roupas WEAR by Erin Andrews na esperança de que Taylor usasse algo no futuro, e Taylor apareceu.

Disseram-nos que a jaqueta corta-vento de Taylor é vendida por US $ 112… e como você pode ver, ela tem os logotipos e patches do KC Chiefs por todo o lugar… então Taylor se encaixa perfeitamente no Arrowhead Stadium.