TB12 de Tom Brady em terreno difícil em meio a dificuldades financeiras e especulações de reformulação da marca

To futuro da empresa de bem-estar e desempenho de Tom Brady, TB12está sob escrutínio enquanto circulam rumores sobre uma possível divisão entre a lenda da NFL e seu parceiro de negócios e treinador de longa data, Alex Guerrero.

Os rumores ganharam força depois do ex- NESN hospedar Dale Arnold postou um tweet sugerindo que Brady e Guerrero não estavam mais no negócio juntos, deixando TB12 num estado de incerteza.

TB12conhecida por seu foco na saúde e no desempenho por meio do Método TB12opera lojas em diversas cidades, incluindo Boston, Foxborough, Tampa, Os anjose Cidade de Nova York.

A empresa oferece diversos produtos de fitness, equipamentos, roupas e alimentos.

De acordo com um relatório recente sobre o Globo de Boston, Guerrero não negou explicitamente os relatórios, mas enfatizou a sua parceria contínua, afirmando, “Tom e eu ainda temos negócios juntos.”

No entanto, os sinais de uma mudança TB12 status começou a emergir.

Clicando em um localizador de lojas no TB12 site levou a um “página não encontrada” mensagem, indicando uma possível mudança na direção da empresa.

Rumores cercam a parceria comercial de Brady e Guerrero

De acordo com REEE em BostonBrady e Guerrero estão de fato se separando como parceiros de negócios.

Uma fonte revelada Radar Online que o lado comercial TB12 não estava trabalhando em Brady’s favor, levando-o a vender a maior parte de sua participação na empresa há quase um ano.

A empresa estaria enfrentando dificuldades financeiras, com perdas significativas.

Como resultado, TB12 será rebatizado como TBRx e será liderado por Guerrero.

O novo empreendimento está programado para abrir em Franklin, Massachussetssobre 23 de outubro.

Além disso, o TB12 localização em Lugar Patriota em Foxborough fechará suas portas 20 de outubro.

Rebranding TBRx

Com a reformulação da marca, TBRx pretende continuar o foco na total recuperação corporal e desempenho idealuma prova dos princípios que Brady e Guerrero defenderam ao longo de sua parceria.

Embora as razões para a divisão e a mudança de marca permaneçam especulativas, reflectem os desafios enfrentados pela TB12.

Apesar dos contratempos, a empresa ainda oferece uma linha de suplementos e roupas de saúde.

Guerrerocofundador da TB12 ao lado Dr.enfatizou o seu compromisso em ampliar os benefícios da recuperação total do corpo, já que o próprio Brady reconheceu o poder transformador desta abordagem.

A mudança surge como um desenvolvimento significativo para TB12 e seus stakeholders, levantando questões sobre o futuro da empresa e o impacto da divisão no saúde e indústria de bem-estar.