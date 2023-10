Técnica de estudo: Método Cornell

Estudar eficazmente é uma habilidade que todos os alunos buscam aprimorar. Com uma enxurrada de informações e inúmeras matérias para assimilar, é vital adotar estratégias de estudo eficazes que otimizem o aprendizado. Uma dessas técnicas amplamente elogiadas é o “Método Cornell”.

Desenvolvido por Walter Pauk nos anos 1940, esse método se destaca por sua abordagem estruturada e sistemática para a aprendizagem. Apresentamos abaixo um breve resumo sobre esse método e como colocá-lo em prática!

A importância de técnicas de estudo eficientes

Antes de mergulharmos nos detalhes do Método Cornell, é crucial entender por que técnicas de estudo eficientes são essenciais. Muitas vezes, os estudantes enfrentam desafios ao se deparar com uma grande quantidade de informações e tarefas acadêmicas. A simples leitura de materiais e a anotação passiva podem não ser suficientes para absorver e reter o conteúdo. Aqui é onde entram as técnicas de estudo.

O objetivo de qualquer técnica de estudo é maximizar a compreensão e, principalmente, a retenção e aplicação do conhecimento. Isso envolve a criação de um ambiente propício para a aprendizagem, estratégias de leitura eficazes e, acima de tudo, a organização das informações. Nesse sentido, a organização é a espinha dorsal do Método Cornell.

O Método Cornell em detalhes

O Método Cornell é uma técnica de anotação e organização de informações que tem se mostrado altamente eficaz para ajudar os alunos a extrair o máximo de seus estudos. Ele envolve um processo dividido em três etapas distintas: Anotação, Revisão e Estudo.

Anotação

A primeira etapa do Método Cornell acontece enquanto você está lendo ou assistindo a uma aula. Durante esse processo, você divide suas anotações em duas seções principais. A primeira seção é a coluna da direita, onde você faz anotações essenciais, como conceitos-chave, definições, fórmulas ou informações críticas. A segunda seção, localizada à esquerda, é uma coluna menor, onde você registra perguntas, tópicos a serem revisados e dúvidas.



Essa divisão ajuda a concentrar sua atenção nas informações mais importantes, forçando-o a sintetizar o conteúdo à medida que você anota. A coluna das perguntas também estimula o pensamento crítico, incentivando-o a criar consultas sobre o material estudado.

Revisão

Após concluir suas anotações iniciais, a etapa de revisão se torna crucial. Portanto, nesse ponto, você cobre a seção de anotações da direita e usa a coluna de perguntas à esquerda como um guia para testar seu conhecimento. Tente responder às perguntas que você anotou, sem olhar para as respostas. Isso avalia sua compreensão do material. Além disso, ajuda a identifica áreas que precisam de aprofundamento.

A revisão não deve ser feita imediatamente após a anotação, mas sim em intervalos regulares para melhorar a retenção a longo prazo. O Método Cornell valoriza a distribuição espaçada, uma técnica comprovada para reforçar a memória.

Estudo

Na fase de estudo, você se concentra na revisão das informações e no aprofundamento do entendimento. As perguntas da coluna à esquerda são o ponto de partida. Use-as como diretrizes para criar um guia de estudo abrangente. Revisite suas anotações e textos relacionados, pesquise fontes adicionais, se necessário, e organize o material de maneira lógica.

O Método Cornell também incentiva o uso de recursos visuais, como gráficos e diagramas, para resumir informações complexas. Além disso, praticar a explicação do conteúdo a outras pessoas, mesmo que apenas a si mesmo, é uma técnica eficaz para consolidar o conhecimento.

Essa é uma técnica de estudo altamente eficaz que se baseia na organização, pensamento crítico e revisão periódica. Sua estrutura clara e adaptabilidade o tornam uma escolha valiosa para estudantes que desejam otimizar seu processo de aprendizado.

