Teddy Atlas explica como Francis Ngannou pode ‘chocar o mundo’ contra Tyson Fury

O treinador e analista de boxe de renome mundial, Teddy Atlas, acredita que Francis Ngannou tem uma chance de chocar o mundo quando enfrentar Tyson Fury, embora não seja fácil.

Para ser claro, a Atlas não está prevendo uma reviravolta. Na verdade, ele “não espera que um dos maiores boxeadores pesos pesados ​​de uma geração caia”, como escreveu em um artigo de opinião da ESPN discutindo como prepararia Ngannou para o confronto, que acontece no sábado na Kingdom Arena, em Riad. , Arábia Saudita.

Uma coisa que pode ser uma vantagem para Ngannou, segundo Atlas, é a experiência que o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC traz ao usar um clinch estilo MMA que pode ser útil caso Ngannou encontre sabiamente suas aberturas.

“A distância é importante para Ngannou”, disse Atlas. “Ele não quer chegar ao Fury com a mentalidade de ‘dar algo para conseguir algo’. Ele não precisa abrir mão dessas oportunidades para se aproximar, ou acabar se esforçando demais e se abrindo para um profissional que saiba contra-atacar. Ele deveria estar trabalhando em seu jogo de pés, dando passos e não tentando ficar na cara de Fury de uma só vez.

“Fury tentará cronometrar ele, então fingir será a chave. Talvez Fury lance aquele contra-ataque um segundo antes do tempo e Ngannou tire o perigo do caminho e vá para onde ele quer. Pequenas fintas para fazê-lo pensar que está vindo, então, com Fury fora de controle, Ngannou pode entrar com segurança. E se Ngannou for capaz de atacar, ele terá o potencial de chocar o mundo.”

Dependendo de onde você olha, Fury é um favorito de -1400 para derrotar o novo peso pesado do PFL na competição de 10 rounds de sábado. Fury também deve enfrentar Oleksandr Usyk em uma luta de unificação do campeonato de pesos pesados ​​que pode acontecer já em 23 de dezembro, embora a data para a tão esperada luta não tenha sido anunciada oficialmente.

Por causa de Fury ter uma luta tão grande para se concentrar após a competição de sábado, e com Ngannou entrando como novato no ringue de boxe, há alguns que acreditam que Fury pode não estar levando Ngannou a sério.

De acordo com Atlas, se Fury olhar para Ngannou como o passaporte para um grande saco de dinheiro com muito pouco perigo associado, essa é uma possível receita para o desastre com alguém que soca com o poder que Ngannou dá.

“Muitas pessoas vão olhar para esta luta como uma forma de ganhar dinheiro, mas acho que é uma forma perigosa de ganhar dinheiro – e mais perigosa para o cara que supostamente vai vencer facilmente”, disse Atlas. “É claro que se espera que Fury tenha o que quer nesta luta. Ele é um boxeador de elite, o campeão mundial dos pesos pesados. Mas e se Fury não o levar a sério?

“Acho intrigante dessa forma. Você tem um cara que não parece estar levando essa luta a sério, e é difícil mudar de repente naquele ringue se as coisas não acontecem do jeito dele. Ele será capaz de se ajustar? Acho que 75% de uma luta é mental. Será que ele conseguirá voltar a focar se Ngannou superar as expectativas desde o início?

“Os perfuradores nascem, não são feitos. E Ngannou sabe socar. Ele pode apagar suas luzes. Se ele conseguir colocar as mãos no queixo de Fury, ele pode machucar Fury, e não há dúvida sobre isso.”