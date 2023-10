Tegma Gestão Logística CONTRATA em SP, ES, AM e PR

A Tegma Gestão Logística, empresa que é um dos maiores operadores logísticos do Brasil e uma das poucas empresas do setor listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Dito isso, verifique quais são as oportunidades em aberto:

Analista de Negócio SR – Afirmativa para PCD – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Analista Gestão de Pessoas – São Bernardo do Campo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Infraestrutura de TI Sênior – São Bernardo do Campo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Sistema Pleno – São Bernardo do Campo – SP e Híbrido – Efetivo;

Aprendiz – São Bernardo do Campo – SP – Aprendiz;

Assistente Recursos Humanos – Ponta – Cariacica – ES – Efetivo;

Auxiliar Administrativo I – DLV – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – SP – Banco de talentos;

Especialista Sistema II – São Bernardo do Campo – SP e Híbrido – Efetivo;

Motorista Subidor – São Bernardo do Campo – SP – Temporário;

Supervisor (a) de Operações – DLV – Manaus – AM – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Afirmativa PCD – Sorocaba – SP – Efetivo.

Mais sobre a Tegma

Sobre a companhia, é válido frisar que a Tegma é especializada em operações complexas e de alta criticidade para empresas de setores de alto valor agregado, oferecendo uma gama completa de serviços, com foco em logística de veículos e logística integrada.

Com atuação em todo o território nacional, a Tegma possui 50 filiais estrategicamente localizadas. Ao todo, soma 1,7 milhões de metros quadrados de pátios e 65 mil metros quadrados de armazéns. Em suas operações, a companhia gerencia mais de 1.500 equipamentos próprios e de terceiros e emprega cerca de 1.500 mil colaboradores diretos.

Como enviar o portfólio?

Agora que a lista de vagas da Tegma já veio à tona, a candidatura é ocorre de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: