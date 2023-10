Tekashi 6ix9ine é preso na República Dominicana e supostamente agrediu produtores

No momento em que 6ix9ine chegou à prisão na República Democrática do Congo. pic.twitter.com/eFFJ3jDf3L

O vídeo da cena na prisão da República Democrática do Congo para onde Tekashi foi levado mostrou o caos… como você pode ver, as pessoas começaram a gritar quando o carro da polícia parou e ele foi trazido para dentro. Algumas pessoas estavam até lutando para vê-lo.

Tekashi teria sido acusado de espancar produtores musicais no país com um punhado de outros homens… depois de supostamente ter se envolvido por causa de sua nova namorada, Yailin .

Relatórios dizem que Yailin estava no estúdio quando 6ix9ine apareceu com sua equipe – e o rapper estava supostamente com ciúmes dos produtores que passavam tempo com sua namorada.