Tem Moedas do Cruzeiro? Esta Moeda pode ser Vendida Agora por R$700

Se você tem moedas do Cruzeiro fique atento, porque alguns modelos podem valer até R$ 700. Então, confira neste artigo mais sobre esses exemplares e o que faz com que se tornem tão únicos.

Vale lembrar que o mercado de colecionadores tem aumentado nos últimos anos. Portanto, se você tem exemplares e não coleciona, é o momento de vendê-los e aumentar sua renda com essa operação.

Moedas do Cruzeiro podem valer até R$ 700

A moeda do Cruzeiro em questão foi fabricada em 1972 e valia um cruzeiro. Mas, hoje em dia, os colecionadores estão em busca desse modelo para completar suas coleções. Aliás, se tiver alguma anomalia, o produto vale ainda mais.

Começando conhecendo a moeda, em seu reverso há o mapa do Brasil, o número um e a palavra cruzeiro. Já no anverso tem o escrito do Brasil, a face dos ex-presidentes, Dom Pedro I e Médici, tem também a data de fabricação e abaixo 1822, a data do centenário.

Na borda há uma descrição do centenário da independência. Inclusive, se você possuir um modelo sem os escritos na borda faz com que seu valor seja ainda maior. Então, é importante verificar cada detalhe das moedas do Cruzeiro.

Como verificar se a moeda está invertida?

É muito comum que as moedas que possuem alguma anomalia, como o anverso invertido, tenham um valor superior no mercado. Afinal, isso faz com que sejam ainda mais raras. Porém, é preciso saber verificar.

Para isso, com a moeda em suas mãos e na posição correta, você deve fazer um giro em 180º. Dessa forma, se o anverso apresentar a imagem da forma correta, quer dizer que seu exemplar é simples. Mas, se estiver invertida, ela é mais única.



Você também pode gostar:

O reverso pode estar na horizontal para a direita, na horizontal para a esquerda ou invertido. Ou seja, dependendo do tipo de anomalia a sua moeda pode valer ainda mais no mercado de colecionadores.

Vale lembrar que o mesmo vale também para o anverso, basta fazer o processo ao contrário para verificar se há ou não algum tipo de anomalia.

Quanto valem as moedas do Cruzeiro?

Seguindo um catálogo atualizado, as moedas do Cruzeiro que são invertidas em 180º, ou seja, o reverso rotacionado em relação ao anverso, podem ser vendidas por até R$ 250, desde que sejam de 1972.

Já se a moeda tiver a borda lisa, ou seja, existe a ausência da inscrição na borda, a moeda pode chegar a valer R$ 700, um dos mais altos quando falamos desse modelo. Mas, lembre-se que é essencial que o exemplar esteja em boas condições.

Além disso, torna-se imprescindível neste erro verificar o peso e o diâmetro da moeda para autenticação. Afinal, as adulterações não são perceptíveis por foto e isso pode fazer com que você caia em um golpe.

Para entender, devido à alta no mercado pela busca dessa moeda, pode ser que pessoas tentem fraudar. Ou seja, remover de forma manual os inscritos na borda. Porém, ao fazer isso o peso e diâmetro da moeda são alterados.

Caso vá comprar as moedas do Cruzeiro é preciso verificar essas informações para garantir que o erro é de fabricação e o exemplar é autêntico.

Atenção aos golpes

Com o crescente mercado na numismática, os golpes e fraudes também aumentaram. Portanto, é essencial sempre certificar-se da autenticidade das peças e da credibilidade dos vendedores.

Opte sempre por comprar em sites de confiança ou de vendedores que já são bem conhecidos no mercado. Além disso, não deixe de conferir todos os detalhes das moedas do Cruzeiro para evitar qualquer tipo de golpe.