Tênis: Ben Shelton luta pela primeira final do ATP depois de vencer Giron no Tokyo Open

TO americano de 21 anos voltou da beira da derrota para chegar à primeira final ATP de sua carreira no sábado, vencendo um thriller totalmente americano na semifinal contra Marcos Giron no evento ATP 500 em Tóquio, por 6-7 (2) , 7-6 (5), 6-4.

O número 19 do mundo enfrentará o qualificado local Shintaro Mochizuki ou o russo Aslan Karatsev na final.

Ben Shelton luta pela primeira final do ATP depois de derrotar Giron no Tokyo OpenLAPRESSE

Shelton: ‘Espero poder trazer alguns dos meus melhores tênis’

“É uma grande conquista para mim e para minha equipe, especialmente pela forma como a partida foi hoje. Foi definitivamente uma das partidas mais difíceis que já joguei na minha vida. Marcos (Giron) estava me acertando desde a linha de base em quase todos os jogos. rali e tive que mudar completamente meu jogo para ter uma chance de competir contra ele. Então, para poder passar por aquela partida e não apenas descobrir algumas coisas, mas também conseguir vencer e ir para minha primeira final ATP, a vitória não poderia ser mais doce.

“Estou realmente ansioso por isso. Dois caras que são muito bons nesta superfície lisa e rápida e tiveram vitórias inacreditáveis ​​esta semana jogando um ótimo tênis, mas espero poder trazer um pouco do meu melhor tênis amanhã também e eu ‘ estou ansioso por quem eu estou jogando.