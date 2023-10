Ténis: Carlos Alcaraz: Desperdicei oportunidades de terminar o ano como número um

Carlos Alcaraz admitiu que é difícil aceitar a oportunidade que desperdiçou no Masters de Xangai.

O espanhol caiu nas oitavas de final para Grigor Dimitrov (5-7, 6-2, 6-4), saindo Andrey Rublev como a única estrela do tênis no Top 10 restante nas quartas.

A derrota faz AlcarazA busca pelo primeiro lugar no ranking foi ainda mais difícil, e ele não passou despercebido ao falar com a mídia após a partida.

“Tendo uma oportunidade como esta num Masters 1000, é difícil aceitar não aproveitá-la”, disse Alcaraz.

“Com essa derrota, (o número um do ranking) fica um pouco mais longe. Vai ser mais difícil. Tenho alguns torneios pela frente e vou tentar dar o meu melhor e vencê-los se quiser ter a chance de terminar o campeonato. ano como número um. Desperdicei várias oportunidades de consegui-lo.”

Apesar de tudo, o espanhol disse não estar desiludido com o seu desempenho: “Não devemos focar apenas na vitória. Grigor (Dimitrov) é um jogador de alto nível e mostrou isso hoje. Ele jogou um ótimo tênis. Não vou dizer que joguei muito mal ou que foi um dos meus piores jogos. Acho que joguei muito bem.”

Djokovic pratica golfe: que swing lindo!Marca English

Alcaraz comenta o que levou à derrota

Questionado sobre o que levou à derrota, Alcaraz explicou que deveria ter começado o segundo set mais forte depois de voltar para vencer o primeiro.

“Foi uma surpresa a maneira como ele começou o segundo set depois de um primeiro set difícil para ele. Ele manteve esse nível e intensidade durante o segundo e terceiro”, disse Alcaraz.

“Ele não me deixou entrar no jogo. Eu estava lutando para encontrar uma maneira de jogar meu próprio jogo, defendendo o tempo todo, e não conseguia encontrar tempo para me colocar em posição de atacar.”

O próximo é o Open 500 de Basileia (Suíça), no final do mês, e Alcaraz disse que vai trabalhar para manter o foco nos segundos sets depois de vencer o primeiro.

“É uma derrota que dói, obviamente, mas que faz melhorar para o futuro. Vamos tentar trabalhar esses pequenos detalhes que me fizeram falhar nesta partida e não deixar que isso aconteça novamente”, acrescentou.