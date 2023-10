Tênis: expansão de Wimbledon recebe aprovação do conselho local

Tele Todos os clubes da Inglaterra planeja construir um Estádio com 8.000 lugares e 38 outras quadras em Wimbledon que permitiria ao Grand Slam realizar seu torneio de qualificação no local obteve a aprovação de um conselho de planejamento local.

A ampliação ocorreria no antigo local da Clube de golfe do parque de Wimbledonque o All England Club comprou em 2018. O comitê de planejamento do Conselho de Merton aprovou a proposta na noite de quinta-feira, disse o conselho na sexta-feira.

Ao contrário dos outros três majors, a qualificação para Wimbledon é atualmente realizada fora do local – nas proximidades Roehampton.

O plano permitiria até 10.000 fãs por dia para o torneio classificatório. Dirigentes do clube estimam que os tribunais estarão prontos até 2030 com a maior brevidade.

O estádio proposto inclui um Teto retrátildando a Wimbledon uma nova quadra de espetáculos.

O plano ainda enfrenta oposição local bem como aprovações adicionais. O comité de planeamento do Conselho de Wandsworth está actualmente a analisá-lo.