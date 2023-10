Ténis: Federer: Não é justo comparar Alcaraz aos ‘Três Grandes’

Óum ano após a aposentadoria, Roger Federer ainda está marcando presença no circuito ATP. O suíço é homenageado onde quer que vá e o último torneio que comemora a sua carreira foi o Shanghai Masters 1000.

O ex-jogador do Basel aproveitou para passar no ATP Podcast e falou sobre Carlos Alcaraz, Rafael Nadal e os ‘Três Grandes’.

Sobre Alcaraz, que tem uma fotografia do 20 vezes campeão do Grand Slam pendurada no seu quarto, ele pediu às pessoas que não o apressassem.

“Ele ainda é jovem e tudo o que conquistou é fantástico. Não só no saibro, mas também na quadra dura, e derrotar Djokovic em Wimbledon não é brincadeira”, disse Federer ao ATP Podcast.

Embora diga que o espanhol não precisava daquela vitória para provar o seu valor.

“É outra grande vantagem em seu currículo.”

O melhor dos ‘Três Grandes’

Como tantos outros, Federer extraiu aspectos do jogo dos ‘Três Grandes’ que se refletem no tenista de El Palmar.

“Vejo força no forehand, um pouco como o Rafa, embora talvez a técnica seja mais minha”, comentou o suíço.

“Olha o drop shot dele, isso se deve ao fato de ele poder jogar por trás como o Rafa.”

“Suas habilidades defensivas rivalizam com as de Novak, mas Novak está obviamente em outro nível porque quando você faz isso por tantos anos, você está sozinho, como Rafa no saibro. Essa defesa é incomparável, mas se Carlos continuar a faça isso, falaremos ainda mais sobre ele. Ele tem potencial para isso.

Como Alcaraz disse uma vez, Federer não gosta “quando há muitas comparações” porque “talvez haja uma combinação, mas também não é justo dizer isso porque Carlos é Carlos, assim como Novak é Novak e Rafa é Rafa”.

No Shanghai Masters 1000 apenas um jogador do top 10 chegou aos quartos-de-final e Federer salienta que “todos esperamos que cada geração produza o melhor ténis todas as semanas, mas é difícil conseguir isso”.

Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal posam durante a Laver Cup 2022

Na verdade, há quem aponte o dedo a Alcaraz por não levanta um título desde Wimbledon.

“Acho que Carlos tem se saído o melhor que pode até agora. Ele vai perder de vez em quando, mas tem um jogo incrível e um futuro incrível”, disse o 20 vezes campeão principal.

Federer e Nadal

A boa relação entre Federer e Nadal é conhecida, mas o jogador do Basileia confessou que não sente falta dos confrontos diretos com o espanhol.

“Estou feliz por não ter que jogar uma daquelas partidas difíceis na quadra central contra um dos grandes. Já tive tantos momentos como esse que estou feliz por não ter mais, “, concluiu.