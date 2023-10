Tênis: Finais WTA: Quem são os oito jogadores que aspiram a ser o novo líder?

Eoito jogadores que desejam se tornar mestres pela primeira vez no Finais WTA estão prontos para a batalha, e o sorteio produziu algumas das partidas de tênis mais equilibradas dos últimos tempos.

Iga Swiatek e Aryna Sabalenka disputam o trono do tênis mundial na primeira colocação na última prova da temporada.

Os dois melhores jogadores do circuito só se encontrariam numa hipotética final em Cancún.

Isso se conseguirem superar a forte proposta que traz o restante dos candidatos.

A número um do mundo caiu na madrugada desta sexta-feira no grupo Bacalar, onde dividirá o palco com Elena Rybakina, Jessica Pegula e Maria Sakkarique entrou graças a Karolina Muchovaretirada.

É a jogadora com mais títulos e vitórias do corrente ano e, mesmo assim, não está nas mãos a número um, da qual está distanciada por 630 pontos.

Cada Swiatek lidera o grupo Chetumal, juntamente com Cori Gauff, Ons Jabeur e Marketa Voundrousova.

Haverá uma fase de grupos em que todos competirão entre si para determinar os dois primeiros colocados de cada lado.

O vencedor da primeira enfrentará o segundo melhor classificado da outra e vice-versa.

Depois, serão disputadas as semifinais e a final para escolha do novo ‘mestre’.

Uma fase de grupos de luxo

Rybakina e Pegula vai quebrar o gelo na primeira partida a ser disputada neste domingo, a partir das 23h, seguido por Sabalenka e Sakkari.

Um dos duelos mais atrativos será entre o jogador polaco e o jovem Coco Gauffque venceu o Aberto dos Estados Unidos antes dos 20 anos e alcançou a terceira posição.

Um feroz Sabalenka buscará compensar a temporada passada, quando neste mesmo torneio ficou pouco perto de fechar o ano como rainha suprema.

Só neste ano ela foi semifinalista em todos os quatro Grand Slams, chegando à final em Nova York e sendo coroada em Melbourne.

Durante 10 meses ela trabalhou na posição a partir da qual agora mira mais alto olhando por cima do ombro, porque com 630 pontos é Cada Swiatekque ameaça desafiar o reinado de Aryna Sabalenka.