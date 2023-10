Tênis: Lesionada Coco Gauff perde para Iga Swiatek no Aberto da China: De que lesão o tenista está sofrendo?

Ssegundo classificado Cada Swiatek terminou Coco GauffA sequência de 16 vitórias consecutivas de Bianca avançou para a final do Aberto da China com uma vitória dominante por 6-2 e 6-3 sobre a campeã do Aberto dos Estados Unidos no sábado.

Foi a primeira derrota de Gauff, de 19 anos, desde as quartas de final em Montreal, período que incluiu títulos em Cincinnati e em Flushing Meadows.

Swiatek enfrentará o 22º colocado Lyudmila Samsonova na final de domingo, depois de o russo ter eliminado o quinto classificado Elena Rybakina 7-6 (7), 6-3.

O jogador polaco cometeu apenas quatro erros não forçados no primeiro set, mantendo uma pressão consistente no serviço de Gauff, e fez uma quebra decisiva em 3-1 para facilitar o set em 40 minutos.

A jovem Coco Gauff se divertindo no Aberto dos Estados Unidos de 2004 |VídeoTwitter

Swiatek manteve o controle da partida, quebrando Gauff no início do segundo set para liderar por 2-0.

Um intervalo médico para ter Gauff ombro direito avaliado não quebrou o ímpeto de Swiatek, que fechou a partida e estendeu seu recorde de confronto direto contra seu rival para 8-1.

“Estou muito feliz com meu desempenho”, disse Swiatek. “Parece que posso jogar livremente novamente, então estou muito feliz. Já ​​faz um tempo que não me sinto assim. Então, vou lembrar pelo resto da minha carreira que mesmo que tempos mais difíceis possam surgir, na sua mente , você sempre pode superar isso. E com muito trabalho, você pode conseguir isso.

Samsonova abriu caminho para a segunda final do WTA 1000 este ano com uma vitória em dois sets, permanecendo invicta contra Rybakina em quatro reuniões.

O jogador russo fez o primeiro intervalo para liderar por 5-4, mas imediatamente perdeu a vantagem quando o primeiro set foi para o tie-break. Samsonova finalmente conquistou o set em sua terceira oportunidade.

Samsonova, que marcou 33 gols, fez o intervalo decisivo no segundo set para subir 5-4 e então serviu a vitória em 1 hora e 40 minutos.