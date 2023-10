Tênis: Nadal: Comecei a treinar há mais de um mês, mas vivo um dia de cada vez

Rafa Nadal (3-d) e Juan Matji (2-d), presidente da empresa ‘Cantabria Labs’, acompanhados pelo presidente executivo da Telefnica, Jos Mara lvarez-Pallete López (i); O treinador do Real Madrid Castilla, Ral Gozlez (2-i), e Xisca Perell (3-i), esposa de Rafa Nadal, posam para os fotógrafos durante a apresentação do seu novo projeto empresarial, esta quinta-feira no Museu do Traje de Madrid.EFE