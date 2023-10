Tênis: os tenistas culpam as bolas pela praga das lesões

EUAs lesões estão se tornando um problema cada vez mais prevalente que afeta tênis jogadores, e vários falaram sobre o assunto.

Jogador belga Zizou Bergs é o último a fazê-lo, e a razão parece não ser outra senão as próprias bolas.

“Muitos jogadores estão sofrendo lesões nos pulsos, o que poderia ser evitado se não trocassem as bolas todas as semanas”, disse ele.

As lesões no tênis relacionadas a novas bolas

Taylor Fritz, Stanislas Wawrinka, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Jiri Lehecka, Pablo Carreno e Sebastian Korda todos têm algo em comum, pois todos sofreram lesões recentes no pulso, ombro ou cotovelo.

Os jogadores afetados pediram uma mudança neste aspecto do jogo, com Montanha não foi o único a notar que as lesões poderiam ter sido reduzidas se não trocassem a bola todas as semanas.

“Temos lidado com problemas no pulso desde o início da série USO por causa das trocas de bola, fizemos três bolas diferentes em três semanas,” Taylor Fritz escreveu no Twitter.

Uma bola diferente em cada torneio

É evidente que, ao longo dos anos, o tênis evoluiu para um jogo muito mais rápido, e as bolas estão cada vez mais pesadas e os jogadores precisam se adaptar às bolas escolhidas em cada torneio.

Isto é precisamente o que Carlos Alcaraz estava se referindo quando questionado em Roland Garros o que ele mudaria nas regras.

“Vou dizer as bolas, sabe, para jogar com a mesma bola,” Alcaraz disse.

“Para mim, essa é a única coisa que mudaria, jogar todos os torneios o ano todo com a mesma bola.

“Agora você tem que adaptar seu jogo. Em cada torneio a bola é diferente.

“Temos alguns problemas se for uma bola diferente em cada torneio. Você joga uma semana com uma bola e na próxima você muda completamente com uma diferente.”

Outro jogador de destaque, Daniel Medvedev, reclamou da mesma situação em fevereiro. O tenista russo explicou que teve um mau pressentimento com as bolas no Aberto da Austrália, onde machucou o pulso antes de jogar contra Sebastian Korda.

“Jogámos com as mesmas bolas no Open da Austrália e tive uma sensação terrível com elas”, sublinhou.

“Eu machuquei meu pulso antes de jogar Repita. Achei que era problema meu, mas conversei com outros jogadores e há mais lesões nos cotovelos, punhos e ombros. Acho que as bolas são responsáveis.”

Embora esta questão tenha começado a surgir há anos, cada vez mais vozes apelam a uma mudança para proteger os tenistas.