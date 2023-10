Tênis: Serena Williams tem contrato para dois livros, começando com um livro de memórias ‘íntimo’ e ‘de coração aberto’

Nagora que ela se afastou do esporte que dominava como poucos, Serena Williams está pronto para refletir.

O grande tenista tem um contrato de dois livros com o Grupo de publicação da Random House, começando com um livro de memórias “íntimo” no qual ela falará sobre tudo, desde sua infância e os primeiros treinos de tênis, dramatizados no filme “King Richard” de 2021, até sua extraordinária carreira e os obstáculos e contratempos que enfrentou ao longo do caminho. O livro ainda não tem título e nem data de lançamento.

“Por muito tempo, tudo em que me concentrei foi em vencer e nunca me sentei para olhar para trás e refletir sobre minha vida e carreira”, disse Williams, que em agosto deu à luz seu segundo filho, em comunicado na quarta-feira. “Durante o último ano, gostei muito de passar um tempo com minha crescente família para celebrar minhas realizações e explorar minhas outras paixões. Eu não poderia estar em um lugar mais perfeito para poder assumir um projeto tão pessoal e íntimo, e não há ninguém com quem eu preferiria fazer isso do que a equipe da Random House.”

O segundo livro, também sem título, será uma obra “inspiradora”, segundo a Random House, que anunciou que “Williams oferecerá regras de vida que se baseiam em suas experiências como filantropa e defensora, em sua carreira como unicórnio de investimentos na Serena Ventures , e alguém que há muito procura elevar uma geração diversificada e emergente de jovens mulheres cujas aspirações não se limitam ao tribunal.”

Williams, 42, anunciou sua aposentadoria – notoriamente evitando esse termo e dizendo que, em vez disso, estava “evoluindo” para longe do tênis profissional – pouco antes do Aberto dos Estados Unidos de 2022. Ela não joga desde aquele torneio, que incluiu uma vitória na segunda rodada sobre Anett Kontaveit, número 2 do ranking, antes de uma derrota na terceira rodada para Ajla Tomljanovic.

Williams deixou o esporte com 23 títulos de Grand Slam em simples, outras 14 em duplas com sua irmã Vênus, mais de 300 semanas em primeiro lugar no ranking e quatro medalhas de ouro olímpicas. Ela também tem sido amplamente citada por quebrar as barreiras raciais no tênis e as barreiras raciais e de gênero nos esportes e muito mais.

Em um ensaio publicado na Vogue no ano passado, ela escreveu que esperava que, por causa de seu sucesso, “as atletas sentissem que podem ser elas mesmas na quadra. podem usar o que quiserem e dizer o que quiserem, arrasar e se orgulhar de tudo.”

Seus livros anteriores incluem um livro de memórias de 2009, “On the Line”, e uma história ilustrada, “As Aventuras de Qai Qai”, lançada no ano passado.

Em seu comunicado à imprensa na quarta-feira, a Random House anunciou que seu novo livro de memórias seria uma “exploração de coração aberto das experiências que moldaram sua vida”. Williams compartilhará seus pensamentos sobre “superar o escrutínio e os ataques em um esporte predominantemente branco e dominado por homens, enfrentar perdas devastadoras dentro e fora da quadra, apaixonar-se pelo empresário de tecnologia Alexis Ohanian, celebrar a diversidade corporal e expandir os limites do estilo nos esportes”. e cultura pop, conscientizando sobre as disparidades na saúde materna e sendo uma mãe dedicada às suas filhas, Olímpia e Adira.”