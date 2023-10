Tênis: Sharapova denuncia a falta de cultura do tênis nos Estados Unidos: ninguém sabia onde Coco jogou após a vitória no Aberto dos Estados Unidos

Maria SharapovaEla, de 36 anos, pendurou a raquete há quatro anos, cansada dos ferimentos.

A russa, que mora nos Estados Unidos desde criança, acompanha de perto o passeio feminino.

Sharapovaque esteve presente nas arquibancadas da última edição do US Open, denuncia a falta de cultura do tênis nos Estados Unidos, que atinge seu auge durante as duas semanas do US Open onde os torcedores combinam sua presença nas arquibancadas do Arthur Ashe, com Fashion Week ou teatros da Broadway….

“Coco [Gauff]venceu o Aberto dos EUA. Quantas pessoas sabiam que três semanas depois ela estava tocando em Pequim. Ela chegou às semifinais e perdeu, mas tenho certeza de que 99% do público do Aberto dos Estados Unidos não tinha ideia de onde ela jogaria em seguida.” Maria diz.

O russo também não esquece a grande diferença de premiação em dinheiro entre os torneios ATP e WTA: “Esta semana há um evento masculino na China e o vencedor ganha 1,2 milhão de dólares. nos ‘Grand Slams’, mas ainda faltam nove meses de competição”.

Palavras de Tommy Paul

Tommy Paulo, o segundo melhor tenista americano do ranking, disse há poucos dias que “o tênis nos Estados Unidos não interessa a ninguém. Eu o colocaria como o 20º esporte mais importante do país”.

Quando é o próximo Tennis Slam?

O primeiro torneio de tênis de 2024 será realizado em Melbourne Park, na Austrália, onde é realizado desde 1988. O Aberto da Austrália é uma quadra dura e está programado para acontecer de 14 a 28 de janeiro. Será a 112ª edição da competição.

Novak Djokovic é atualmente o atual campeão masculino, conquistando sua décima vitória no torneio em 2023. Aryna Sabalenka venceu a edição feminina da competição ao derrotar Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4 para vencer seu primeiro major slam.