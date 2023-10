Tênis: Shelton vence Karatsev pelo título inovador da turnê no Aberto do Japão

Ben Shelton ganhou seu primeiro título na turnê, derrotando Aslan Karatsev 7-5, 6-1 no Aberto do Japão no domingo.

O americano de 21 anos, que fez sua primeira aparição na semifinal do torneio no Aberto dos Estados Unidos no mês passado, continuou sua recente boa forma em Tóquio, marcando 18 vitórias e dominando seu oponente russo com seu saque de esquerda enquanto fechava o jogo. final em 84 minutos.

“Isso significou muito para mim e minha equipe”, disse Shelton. “Temos trabalhado muito desde o início para construir meu jogo e ganhar títulos no ATP Tour. Fiz algumas corridas profundas ultimamente.

“Eles ganham títulos, não chegam apenas às finais. Eles conseguem manter o nível ao longo da semana. Não estou dizendo que já cheguei lá, mas para poder fazer isso por uma semana, juntar cinco partidas seguidos em Tóquio é realmente especial.”

Shelton alcançará o 15º lugar no ranking da ATP na segunda-feira, tendo começado a temporada na 96ª posição.

Durante sua temporada de estreia, o americano avançou para as quartas de final no Aberto da Austrália, antes de se tornar o americano mais jovem a avançar para as semifinais em Flushing Meadows desde Michael Chang em 1992. Ele também chegou às quartas de final no Mestres de Xangai semana passada.

Karatsev, de 30 anos, buscava seu quarto título e o primeiro desde que derrotou Andy Murray em Sydney em 2022, mas com 20 erros não forçados o russo lutou para ganhar impulso na partida e desafiar Shelton.