Tênis: Tenistas escolhem o GOAT fora do esporte

EUno mundo de têniso eterno debate gira em torno de se Novak Djokovic, Roger Federer ou Rafael Nadal é o maior jogador de todos os tempos.

No entanto, surge uma questão mais desafiadora: quem é o maior de todos os tempos? [GOAT] nos esportes em geral? Participantes do Shanghai Masters 1000, onde Hubert Hurkacz recentemente derrotado Andrey Rublev (6-3, 3-6, 7-6), foram convidados a escolher o maior atleta da história fora do seu esporte.

Alguns tiveram dificuldade para selecionar apenas um nome, mas menções notáveis ​​​​incluíram Michael Jordan, Kobe Bryant, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Diego Armando Maradona. Isto destaca o quão difícil é destacar um GOAT em todos os esportes.