Terá 6º lote da Restituição do Imposto de Renda? Veja DECISÃO da Receita Federal

A Receita Federal é o órgão responsável por receber os tributos e fiscalizar as informações relacionadas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Anualmente, milhares de brasileiros realizam a declaração dos seus rendimentos, e posteriormente, têm a chance de receber valores de restituição, que são reembolsos concedidos aos contribuintes que pagaram impostos além do necessário.

Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o tão esperado 6º lote de restituição do Imposto de Renda.

Como funcionam os lotes de restituição?

Os pagamentos de restituição do Imposto de Renda são divididos em lotes, que são cronogramas estabelecidos pela Receita Federal para a devolução dos valores excedentes pagos pelos contribuintes. Em 2023, a restituição foi dividida em cinco lotes, com datas específicas para cada um deles:

1º lote: 31 de maio 2º lote: 30 de junho 3º lote: 31 de julho 4º lote: 31 de agosto 5º lote: 29 de setembro

A possibilidade do 6º lote de restituição

Muitos brasileiros têm se perguntado se haverá a criação de um 6º lote de restituição do Imposto de Renda. No entanto, de acordo com informações da Receita Federal, o 5º lote marca o encerramento dos pagamentos de restituição deste ano. Portanto, não há previsão para a criação de um novo lote em 2023.

Durante o 5º lote, a Receita Federal transferiu um valor total de R$ 1,9 bilhão para mais de 1,2 milhões de contribuintes. É importante ressaltar que aqueles que não receberam a restituição podem possuir pendências na declaração e, consequentemente, terem caído na malha fina. Nesses casos, o valor só será recebido após a regularização da situação.

Consultando a situação da sua declaração



Você também pode gostar:

Para verificar a situação da sua declaração e se há pendências com a Receita Federal, é possível acessar o portal “Meu Imposto de Renda“. O acesso pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo disponível para dispositivos móveis.

Caso você queira conferir informações sobre pagamentos, basta navegar até a aba “Consultar a Restituição”. Já se o objetivo é entender por que ainda não recebeu a restituição, é possível acessar a aba “Pendências de Malha” e verificar a situação da sua declaração.

Lembramos que, mesmo que não haja previsão para um 6º lote de restituição, a Receita Federal pode liberar novas rodadas de pagamentos para aqueles que regularizarem a situação após caírem na malha fina. Por isso, é importante aguardar por mais informações.

Isenção do Imposto de Renda

Até abril deste ano, os contribuintes que recebiam até R$ 1.903,98 de salário estavam isentos do Imposto de Renda. No entanto, esse valor estava desatualizado há alguns anos e não correspondia à realidade dos brasileiros. Diante disso, o Governo Federal implementou uma medida para considerar um novo valor de isenção.

A partir de agora, as pessoas que recebem até R$ 2.640 estão isentas dos pagamentos do Imposto de Renda. Essa medida já está em vigor e vale para as declarações a partir de 2024. É importante ressaltar que essa isenção é automática, ou seja, as pessoas que se enquadram nesse novo valor não terão descontos em seus rendimentos.

Em resumo, o 6º lote de restituição do Imposto de Renda não está previsto para ser criado em 2023. A Receita Federal concluiu os pagamentos de restituição com o 5º lote, transferindo um valor de R$ 1,9 bilhão para mais de 1,2 milhões de contribuintes.

Aqueles que não receberam a restituição possivelmente possuem pendências na declaração e devem regularizar a situação para receber o valor. É importante ficar atento ao portal “Meu Imposto de Renda” para acompanhar a situação da declaração e aguardar por possíveis novas rodadas de pagamentos.

Aproveite também para conferir se você se enquadra na nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que agora é de até R$ 2.640. Essa medida visa atualizar o valor e beneficiar mais brasileiros. Fique atento às informações oficiais da Receita Federal e cumpra as obrigações fiscais corretamente.