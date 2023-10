Terence Crawford chora com Jermell Charlo após a derrota de Canelo e grita: ‘Você deveria ter vergonha’

Terence Crawford não ficou impressionado com o desempenho de Jermell Charlo.

Charlo, indiscutível campeão mundial dos médios leves do boxe, sofreu uma derrota unilateral para Canelo Alvarez no sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas, perdendo em um esforço apático por 119-108, 118-109 e 118-109 . A tentativa de Charlo de subir duas categorias de peso e derrotar o indiscutível campeão dos super-médios foi ambiciosa, mas no final das contas Alvarez intimidou Charlo no ringue e conseguiu vencer a luta de 12 assaltos.

Mas isso não impediu Charlo (35-2-1) de dar o seu lance e desafiar Crawford, o indiscutível campeão dos meio-médios e atual lutador número 1 peso por peso no boxe.

“Estou pronto para lutar contra quem quer que seja, sabe? Ei, eu quero lutar com Terence Crawford. Foda-se isso. Eu poderia lutar contra o Terence Crawford na minha categoria de peso”, disse Charlo após a luta. “Sim, sim, eu sei que ele está em algum lugar perto deste lugar. Diga ao Terêncio. Sim, sim, vou lutar com Terence Crawford. Deixe-o lutar contra Errol Spence ou o que quer que esteja acontecendo, tire isso do caminho, estou esperando. Estou prestes a voltar aos treinos. Diga a ele que não se preocupe com isso.

Crawford, no entanto, não aceitou levianamente o apelo de Charlo.

O rei libra por libra respondeu com uma enxurrada de tweets hostis, que podem ser lidos abaixo.

@TwinCharlo você saiu triste. Nem tentei vencer, tudo que você fez foi tentar sobreviver. Você deveria ter vergonha de si mesmo. – Terence Crawford (@terencecrawford) 1º de outubro de 2023

Ok, pessoal, acabei @TwinCharlo ele não está mais na minha lista de alvos. Ele foi lá e se deitou e deixou o Canelo bater nele como se fosse o pai dele, sem nenhum tipo de resistência. – Terence Crawford (@terencecrawford) 1º de outubro de 2023

Parabéns @Canelo você fez o chamado leão parecer um filhote. – Terence Crawford (@terencecrawford) 1º de outubro de 2023

