Termina AMANHÃ inscrições para o concurso PC SP; 3.500 vagas com salários até R$ 15 mil

Termina amanhã, terça-feira, 10, o prazo de inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Os interessados em participar do concurso da PC SP devem realizar o preenchimento da ficha de inscrição diretamente pelo site da Fundação Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$113,06. O prazo para solicitar a isenção, no entanto, já foi encerrado.

São cinco editais ao todo, um para cada cargo, onde são oferecidas vagas para profissionais com nível superior para as carreiras de delegado, escrivão, investigador, perito e médico legista.

Quais são as vagas?

Ao todo, são oferecidas 3.500 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas



Investigador – 1. 250 vagas;

Escrivão – 1.333 vagas;

Médico Legista – 116 vagas;

Perito criminal – 249 vagas;

Delegado – 552 vagas.

Vale citar que apenas o cargo de delegado possui oferta para todo o estado. Para os demais cargos, as vagas são regionalizadas, conforme consta em cada edital.

O salário oferecido pela PC SP para os cargos de escrivão e investigador é de R$ 5.879,68. Já para os cargos de médico legista e perito criminal, a remuneração prevista é de R$12.954,40, enquanto o cargo de delegado possui salário de R$ 15.037,99.

Quem pode se candidatar?

Os requisitos exigidos pela Polícia Civil variam de acordo com cada cargo, conforme você verá a seguir:

Investigador: nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

Escrivão: nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

Médico Legista: nível superior completo em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

Perito Criminal: nível superior completo em um dos seguintes cursos de Bacharelado em: Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências da Computação, Ciências Físicas e Biomoleculares, Ciências Moleculares, Contabilidade, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia, Estatística, Farmácia, Farmácia e Bioquímica, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Informática, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

Delegado: nível superior de bacharelado em Direito; comprovação de, no mínimo, dois anos atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B.

Além da escolaridade e demais requisitos mencionados, o candidato ainda deve comprovar outros requisitos importantes como:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 75 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a PC SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Investigação social de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova oral de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 26 de novembro de 2023 para os cargos de escrivão e investigador e 3 de dezembro de 2023 para os demais cargos.

As provas para delegado serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo. Para os demais cargos, as provas serão aplicadas nas cidades de: São Paulo; Araçatuba; Bauru; Campinas; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; Piracicaba; e Sorocaba.

Concurso PC SP passou por alterações

O concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi retificado recentemente.

As alterações dizem respeito ao requisito para investidura no cargo, locais de prova e exigências para a inscrição.

Uma das mudanças informa que os locais de prova para o cargo de delegado passam a ser nas cidades de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.

Para conferir as alterações na íntegra, clique aqui.

O documento também está disponível no site da Fundação Vunesp, banca responsável pela organização do concurso.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.