Terrell Owens foi atropelado deliberadamente por um carro após uma discussão acalorada em um jogo de basquete

Fex-wide receiver estrela da NFL e Hall da Fama do Futebol Profissional Terrell Owens foi alvo de um incidente chocante esta semana.

Owens era atropelado por um carro após uma discussão acalorada que surgiu durante um jogo de basquete em Calabasas.

O incidente está agora sob investigação pelas autoridades como um ato deliberadosegundo relatos de KTLA.

Owens bateu no joelho

Felizmente, Owens parece ter escapado de ferimentos graves e não precisou hospitalização.

TMZ inicialmente divulgou a história, lançando luz sobre o sequência bizarra de eventos que se desenrolou depois de um jogo de basquete.

A briga aconteceu no dia Segunda-feira noite quando Owensde 49 anos, travou uma disputa com outro indivíduo no quadra de basquete.

Após a discussão acalorada, a outra parte teria entrado no veículo e deliberadamente atingiu o joelho de Owens.

Policiais foram chamados ao local e prestaram queixa “agressão com arma mortal”, embora nenhuma prisão tenha sido feita até o momento Terça-feira manhã.

Incidentes violentos bizarros de Terrell Owens

Este incidente incomum não é a primeira vez Owens se viu envolvido em polêmica.

No ano passado, ele enfrentou uma discussão altamente divulgada com uma vizinha, que o acusou de condução imprudente em seu bairro.

O vizinho alegou que Owens quase bateu nela com seu carro e estava tentando intimidá-la.

A altercação ganhou as manchetes e uma pessoa envolvida no incidente foi acusada de fornecendo informações falsas para a polícia.

Em Novembro de 2022ele foi visto nocauteando um aparente questionador fora de um Loja CVS em Inglewood, Califórnia.

O incidente ocorreu enquanto Owens conversava com um torcedor do San Francisco 49ers, um de seus ex-times.

Um indivíduo separado começou a incomodar ambos Owens e o torcedor, acabando por ameaçá-los do lado de fora da loja.