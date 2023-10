Terremoto na Jamaica: o cantor Sean Paul foi pego por um tremor durante o Twitch ao vivo

J.cantor amaicano Sean Paul encontrou-se no meio de um choque sísmico quando uma poderosa magnitude de 5,4 terremoto ocorreu na segunda-feira, 30 de outubro.

O terremoto, originado na Jamaica, interrompeu uma sessão ao vivo do Twitch, onde Sean Paul interagia com a conta do Twitter da VICE News, fazendo com que os espectadores e seus fãs na transmissão ao vivo testemunhassem momentos de pânico.

O impacto sísmico do terremoto na Jamaica não se limitou a surpreender Sean Paul durante sua sessão ao vivo no Twitch. O terremoto também teve consequências tangíveis, pois derrubou uma fábrica de cimento.

O terremoto ocorreu a apenas 3 quilômetros a oeste-noroeste de Hope Bay, a uma profundidade rasa de 6 quilômetros, conforme relatado pelo Serviço Geológico dos EUA. Felizmente, não houve relatos imediatos de feridos ou danos significativos.