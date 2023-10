Testemunhas do assassinato de John Lennon falam pela primeira vez em documentário

John LennonO assassinato de está de volta aos holofotes com o próximo lançamento de um novo documentário sobre aquele dia fatídico. Será transmitido em Apple TV e contará, pela primeira vez na história, com testemunhas que presenciaram o ocorrido.

Lennon, membro do Os Beatlesfoi morto a tiros em 1980, aos 40 anos, quando um fã, Mark Chapman, atirou nele do lado de fora de sua casa na cidade de Nova York. O documentário é intitulado “John Lennon: Murder Without Trial”, que revelará fotografias nunca antes vistas da cena do crime.

Além disso, também participam os policiais que chegaram primeiro ao local, os médicos que tentaram salvar sua vida e o detetive encarregado de investigar o assassinato.

Lennon saiu Os Beatles em 1969, iniciando uma espécie de rivalidade com seus ex-companheiros de banda, especialmente Paul McCartneymas eles deixaram de lado suas diferenças um ano depois.

Paul McCartney fala sobre o assassinato de John Lennon

McCartney certa vez admitiu em seu podcast “McCartney: A Life in Lyrics” que teria ficado arrasado se eles não tivessem reparado sua amizade antes do assassinato.

“No final das contas, foi algo que me deixou muito feliz, quando ele foi assassinado, por ter passado bons momentos com ele antes que isso acontecesse”, afirmou McCartney. “Teria sido a pior coisa do mundo se ele tivesse acabado de ser morto e ainda tivéssemos um relacionamento ruim. Isso teria sido uma grande culpa para mim.

“Felizmente, éramos amigáveis, conversamos sobre como fazer pão. Você deve se lembrar que eu o processei no tribunal, processei seus amigos de Liverpool, amigos de longa data, no tribunal. para ser feito.’

Mark Chapman matou John Lennon pela fama

Chapman, em uma transcrição divulgada por autoridades estaduais em 2022, disse que a decisão de matar Lennon foi sua “grande resposta para tudo”.

“Eu não seria mais ninguém”, disse Chapman. “Não vou culpar nada nem ninguém por me trazer até lá. Eu sabia o que estava fazendo e sabia que era mau, sabia que era errado, mas eu queria tanto a fama que estava disposto a dar tudo e tirar uma vida humana.”

Chapman disse ao conselho que lhe negou liberdade condicional 12 vezes que: “Isso era mau em meu coração. Eu queria ser alguém e nada iria impedir isso.”