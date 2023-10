Testes com figurinhas criadas por IA começam para WhatsApp no iPhone

O WhatsApp estava trabalhando em um novo recurso que permite gerar rapidamente uma nova figurinha usando inteligência artificial (IA) fornecida pela Meta. Embora esse recurso estivesse disponível para um número restrito de beta testers no Android, agora ele está sendo testado por alguns usuários do beta para iPhone, de acordo com o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o aplicativo.

A atualização 23.20.1.70 do WhatsApp beta para iOS mostra que há um novo botão “Criar” que pode aparecer quando o teclado é aberto na aba de figurinhas. Ao selecionar esta opção, os usuários receberão uma solicitação para inserir uma descrição para gerar um adesivo. O WhatsApp exibirá então uma série de adesivos gerados por IA com base na descrição fornecida, permitindo aos usuários escolher um adesivo para compartilhar em suas conversas.

LEIA MAIS: Selo de verificado no WhatsApp pode mudar

Vale ressaltar que esse recurso ainda está limitado a alguns usuários, portanto pode levar algum tempo até que esteja disponível para todos. Além disso, não é exclusivo para beta testers, pois alguns usuários que usam a versão oficial mais recente do app podem experimentar esse recurso.

Usar IA para criar figurinhas oferece diversos benefícios para a experiência do usuário. Especificamente, os usuários podem gerar adesivos de IA personalizados inserindo apenas uma breve descrição, o que facilita demais uma interação.

Esse alto nível de personalização aprimora as mensagens, tornando as interações definitivamente mais envolventes e tornando as conversas convenientes e divertidas com figurinhas exclusivas.

Além disso, essa abordagem finalmente elimina a necessidade de habilidades avançadas de design ou ferramentas externas de terceiros, já que os usuários podem gerar adesivos sem esforço, inserindo palavras-chave relevantes a qualquer momento.

Novidades para Canais

Depois de anunciar o lançamento global dos Canais do WhatsApp, o app agora está explorando novas melhorias em relação a esse recurso para aprimorar a experiência do usuário. Entre os exemplos estão a barra de pesquisa destinada a ajudar as pessoas a encontrar rapidamente atualizações de status e canais e um recurso para excluir automaticamente a mídia do canal.



Você também pode gostar:

Já a novidade mais recente é um recurso que permite aos usuários copiar rapidamente links de atualização do canal. Disponível na atualização 23.20.1.70 do WhatsApp beta para iOS, alguns usuários já estão testando uma nova ação nas opções de mensagem que permite aos copiar o link de atualização do canal.

Assim, quem receber a mensagem e clicar no link, vai abrir imediatamente o canal apresentando a mensagem à qual o link estava associado, facilitando a não perda do contexto da atualização. É importante observar que você não precisa ser o criador do canal para obter um link de atualização do canal, pois esse recurso está disponível para todos os usuários com acesso ao canal.

O recurso é benéfico porque permite aos usuários compartilhar rapidamente atualizações de um canal com outras pessoas, sem encaminhar manualmente a mensagem. Isso significa que também é possível compartilhar a atualização do canal fora do WhatsApp, simplesmente copiando o link, garantindo que todos possam abrir diretamente o canal para consultar a mensagem relevante sem precisar pesquisar todo o histórico do canal.

Layout do iPhone

Recentemente, o WhatsApp anunciou planos para atualizar a interface do dispositivo com novas cores, novos botões e capacidade de filtrar chats. Também há um filtro de conversa específico para bate-papos em grupo que está em desenvolvimento. Mas a equipe de devs do app não está parada. A atualização 23.19.1.74 do WhatsApp beta para iOS, indica que o aplicativo está trabalhando em novos ícones para incluir no redesenho de seu layout.

Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, o WhatsApp apresentará novos ícones para a seção de configurações em uma atualização futura do aplicativo. Esses ícones permitirão aos usuários experimentar uma interface mais moderna, melhorando o apelo visual do app.

É importante observar que o WhatsApp também planeja introduzir ícones redesenhados na seção de informações do chat no futuro, a fim de garantir uma experiência consistente.

O portal diz que essa iniciativa de atualizar o design do app para iPhone é algo que o WhatsApp estava devendo. Há anos que os usuários solicitam uma interface renovada, uma vez que a aplicação não recebe atualizações neste contexto há um período de tempo considerável, o que pode fazer com que pareça desatualizada quando comparada com aplicações concorrentes.