Texans triunfam sobre o Saints, CJ Stroud brilha apesar do fim da sequência de interceptações

Tele Houston Texanos garantiu uma vitória notável por 20-13 sobre o Santos de Nova Orleans neste domingo, com sensação estreante CJ Stroud no comando. Apesar de lançar sua primeira interceptação na carreira, encerrando seu impressionante NFL recorde de 192 passes consecutivos sem escolha, Strouda resiliência brilhou. Seus esforços foram vitais para corresponder ao Texanos‘total de vitórias da temporada passada.

Stroudque entrou no jogo com um histórico imaculado, viu sua seqüência de rebatidas ser interrompida quando mirou no tight end Dalton Schultz, apenas para ser interceptado pelo linebacker do Saints. Zack Baun. No entanto, a tenacidade do novato brilhou quando o wide receiver Nico Collins imediatamente perseguido Um feijãoforçando um fumble que foi prontamente recuperado por Tito Howard. Stroud, imperturbável, liderou os texanos por 24 jardas no campo em seis jogadas, culminando em um touchdown de 1 jarda com Schultz.

O jogo teve sua cota de momentos de alta pressão, principalmente para o Saints. Quarterback Derek Carr, arremessando 353 jardas, o recorde da temporada, mostrou suas habilidades com um passe de 51 jardas que posicionou Nova Orleans no Houston 35. No entanto, apesar de uma série de ataques do formidável Alvin Camara trazendo-os para a linha de 14 jardas, um passe crucial de quarta para 4 de Carr para Kamara ficou aquém, restaurando a posse do Texanos.

HoustonA defesa se manteve firme nos minutos finais. Com Nova Orleans avançando para o Houston 24 em uma viagem subsequente, CarrO lance quarto para 10 de foi interceptado por Steven Nelson, selando a vitória do Texanos.

Stroud terminou o jogo completando 13 de 27 passes para 197 jardas, desempenhando um papel significativo no Texanos‘Recorde de 3-3 na temporada, empatando com Indianápolis Colts pelo segundo lugar na AFC Sul.

Os Santos vão se arrepender das oportunidades perdidas

Enquanto isso, o Santos vi momentos de brilho compensados ​​por oportunidades perdidas. Enquanto Carra conexão com Rashid Shaheed para um passe para touchdown de 34 jardas no primeiro quarto foi um destaque, o Santos ficaram lamentando gols perdidos, especialmente a tentativa de 29 jardas de Grupo Blake que virou para a direita.

Alvin Kamara o desempenho foi notável, com 19 corridas para 68 jardas, enquanto Chris Olave se destacou no departamento de recepção, conseguindo sete recepções para 96 ​​jardas.

No entanto, o dia pertencia ao Texanos e CJ Stroud, que, apesar do fim de sua seqüência sem interceptações, mostrou que é uma força a ser reconhecida na NFL.