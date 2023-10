The MMA Hour AO VIVO de Manchester com Mike Perry

O Mixed Martial Arts Hour está de volta à sua vida para um episódio especial em cena em Manchester, Reino Unido, local do card Misfits PRIME de sábado.

Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Damos uma olhada mais de perto no novo evento principal do UFC 294 e possivelmente no novo co-evento principal.

14h Mike Perry discutirá a possibilidade de luta no card Misfits Prime de sábado e muito mais.

14h45: Respondemos às suas melhores perguntas no nariz.

15h30: Os amigos do parlay fazem sua última seleção e GC faz suas escolhas para o próximo fim de semana.

