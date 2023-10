The MMA Hour com Francis Ngannou, Paulo Costa, Johnny Walker, Devin Haney em estúdio e muito mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Damos uma olhada mais de perto no que aconteceu no UFC 294.

14h: Johnny Walker explica o que aconteceu durante sua luta no UFC 294.

14h30: Francis Ngannou discute seu próximo confronto com Tyson Fury.

15h: Paulo Costa nos atualiza sobre sua lesão e sua opinião sobre o UFC 294.

15h30: Devin Haney aparece em estúdio para ver seu título superleve WBC contra Regis Prograis.

16h10: Os garotos da parlay recapitulam sua seleção mais recente.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.