The Next O’Malley: Classificando os melhores prospectos do UFC na 7ª temporada da Contender Series

Uma coisa notável aconteceu comigo na semana passada. Eu estava atualizando a última temporada do UFC Série de concorrentes quando ouvi Laura Sanko lançar este pequeno boato no ar:

“Trinta por cento do elenco do UFC passou pelo Série de concorrentes.”

Uau. Quer dizer, eu sei disso Série de concorrentes os graduados representam uma boa parte de quase todas as cartas de luta hoje em dia, mas 30 por cento? Isso é muito. Se isso fosse beisebol, Série de concorrentes seria um rebatedor do Hall da Fama. Se fosse o teor de álcool no sangue, Série de concorrentes seria eu depois de apostar todo o meu dinheiro em Valentina Shevchenko para vencer Alexa Grasso. Se isso fosse… você entendeu. Trinta por cento de qualquer coisa é muito.

E embora eu normalmente seja do tipo que protesta contra o Série de concorrentes e as práticas empresariais de minar os custos trabalhistas, o fato é que essa é a realidade que vivemos, e nessa realidade, nas últimas 10 semanas, o UFC contratou 47 novos lutadores para o plantel. Esses lutadores vão desde preenchedores de cartas até futuros desafiantes ao título, e como no MMA não temos draft (um descuido criminoso que o MMA Fighting está fazendo o possível para corrigir), essa é a melhor chance que temos de olhar para uma grande safra de novos talentos e analisá-los em pequenas pilhas de potencial. E é exatamente isso que vou fazer.

Voltei e assisti cada Série de concorrentes luta da temporada passada para responder a essa mesma pergunta e, em seguida, agrupou os vencedores do contrato em grupos. Eu o chamo de Diretório de Prospectos da Série Contender. Quem está aqui para preencher os cartões e quem é a próxima grande novidade? Estamos protegendo você.

Não recebi um contrato, mas poderia (ou mais tarde recebeu)

George Hardwick, Kevin Vallejos, Eduardo Neves, Raimond Magomedaliev, Davi Bittencourt, Josefine Knutsson

Nem todo mundo que vai no Série de concorrentes pode ganhar um contrato. Na verdade, mais da metade das pessoas não o faz. É assim que as coisas acontecem quando a promoção, na melhor das hipóteses, contrata apenas vencedores (embora tenham contratado alguns perdedores este ano). As pessoas neste grupo não conseguiram ganhar os cobiçados $ 10.000 para mostrar e $ 10.000 para ganhar o contrato do UFC porque perderam, mas por uma razão ou outra, parece que eventualmente chegarão ao UFC. Seja porque são extremamente jovens (Vallejos, Neves), mostraram algum talento real (Hardwick, Bittencourt), ou simplesmente conhecem as pessoas certas (Magomedaliev), espero que todos pelo menos tenham outra chance no programa, se não servir como um lutador substituto de última hora.

Knutsson é a excêntrica deste grupo, pois não recebeu contrato após derrotar Isis Verbeek na semana 3 do show, mas acabou assinando e já conquistou sua primeira vitória no UFC.

Apenas outro cara

Caio Machado, Charalampos Grigoriou, Hyder Amil, Dylan Budka, Steven Nguyen, José Medina, Angel Pacheco, Connor Matthews, Ramon Tavares, Shamil Gaziev

Olha, nem todo mundo pode ser campeão mundial, e em um mundo onde o UFC deve à ESPN 42 eventos por ano, com algo em torno de 12 lutadores por evento, às vezes você só precisa de bucha de canhão para preencher a ficha. São lutadores respeitáveis ​​que dão o melhor de si, mas simplesmente não têm condições de causar muita impressão.

Outra maneira de pensar nisso: este é o grupo com o teto mais baixo e, na verdade, esta categoria provavelmente deveria ter mais alguns nomes, mas o otimista que há em mim decidiu errar pelo lado do potencial com alguns desses outros signatários . Isso não pretende ser uma crítica a esses bons homens, todos eles profissionais que aparecerão e farão seu trabalho com o melhor de suas habilidades. Acontece que suas habilidades, pelo menos pelo que vi, não parecem ter muito potencial.

Uma mensagem especial para Angel Pacheco. Sua briga com Danny Silva foi incrivelmente divertida e, embora seu conjunto geral de habilidades não tenha me impressionado, ele absolutamente tem aquele cachorro dentro dele. Se há um cara que eu escolheria para superar esse grupo e construir uma bela carreira como lutador de ação, é ele.

Special Teamers (jovens lutadores que precisam de tempero)

Kevin Borjas, Oban Elliott, Serhiy Sidey, Julia Polastri, James Llontop, Igor da Silva, Rodolfo Bellato, Lucas Rocha

O Draft da NFL é um evento altamente estratificado. Todos os jogadores da primeira rodada devem ser jogadores de impacto imediato e pilares da franquia. Você espera que os jogadores da segunda e terceira rodadas sejam iniciantes e contribuidores de qualidade. Mas quando você chega ao Dia 3, tudo é arremesso de dardos, com a maioria dessas escolhas terminando como equipes especiais ou equipes de treino – pessoas jovens o suficiente para se tornarem contribuidores que provavelmente não se tornarão nomes conhecidos, mas às vezes se tornarão superestrelas.

No caso do UFC, essa categoria é para os filhotes que exibiram algo que os garantiu a contratação, mas também apresentaram algumas deficiências claras que precisam ser corrigidas. Por serem jovens, eles têm tempo para trabalhar nessas coisas e, no final das contas, podem acabar como lutadores de longa data no UFC.

Dos lutadores dessa categoria que podem superar as expectativas mais rápido que os demais, Rodolfo Bellato se destaca por ser um pouco mais velho no geral, e o meio-pesado é uma categoria bem mais fraca onde pode entrar imediatamente e ser um brasileiro Gian Villante. Não tenho certeza se há muitas vantagens além disso, mas ei, Villante tem 18 lutas no UFC.

A defesa é opcional

Zachary Reese, Brendson Ribeiro, Danny Barlow

Quando eu originalmente concebi essa ideia, essa categoria não existia, mas então esses três caras quebraram o padrão ao serem mistérios totais. Reese, Ribeiro e Barlow mostraram pelo menos uma coisa muito impressionante em seus jogos, mas também demonstraram defesa e julgamento espetacularmente péssimos. Dana White até disse especificamente a Barlow que ele luta muito selvagem, o que provavelmente deveria lhe dizer o que você precisa saber sobre esse homem.

Esses caras poderiam ser a base legítima de suas divisões em um ou dois anos? Absolutamente. Eles têm o ataque. Eles também poderiam ser puxados em uma maca três vezes seguidas e depois cortados porque não entendem o valor da autopreservação? Absolutamente. A gama de resultados aqui é quase infinita e, portanto, desafiam a categorização normal.

Velho, mas talentoso

Cesar Almeida, Jhonara Diniz

Outro balde especial onde o nome já diz tudo. Tanto Almeida quanto Diniz são ex-kickboxers do Glory (Almeida é famoso por ter uma vitória sobre Alex Pereira) que provavelmente são velhos demais para fazer algo extremamente notável no UFC, mas que também vêm com o tipo de pedigree que merece não ser totalmente excluídos. Afinal, o “ex-kickboxer do Glory” está rapidamente se tornando uma das melhores bases para o sucesso no MMA.

Jogador Rotacional Três e D

Abdul-Kerim Al-Selwady, Luis Pajuelo, Bolaji Oki, Thomas Peterson, Carlos Prates, Kaynan Kruschewsky, Vinicius Oliveira, Ernesta Kareckaite, Maurice Ruffy, Victor Hugo

A âncora de qualquer franquia de sucesso da NBA é um banco profundo de caras que podem lhe dar 12 minutos, incomodar os adversários na defesa e acertar alguns olhares abertos. O mesmo acontece com as promoções de MMA. Sim, você quer que LeBron James carregue a carga e venda os ingressos, mas também precisa que JR Smith entre e pegue fogo uma vez por série. Essas pessoas são assim: iniciantes plug and play que podem contribuir imediatamente e permanecer por muitos anos, podem brincar e ganhar a Luta da Noite ocasionalmente, mas se acabarem sendo a atração principal de um cartão APEX, algo deu errado, horrivelmente errado.

Estou em alta com Pajuelo, Oki e Oliveira como lutadores de ação de qualidade que vão apimentar as eliminatórias, e não durma com Kareckaite, que já luta um pouco como uma versão peso mosca feminina de Tim Means, e ela tem apenas seis lutas em sua carreira .

Leonardo DiCaprio não chamaria você de prospect, mas um dia você fará alguém muito feliz

Dione Barbosa, Eduarda Maura, Magomed Gadzhiyasulov

É uma realidade cruel que desportos de todos os tipos, e particularmente desportos de combate, sejam domínio dos jovens. Em qualquer outra esfera da vida, esses três seriam considerados cachorrinhos, mas isso não é MMA. Se você está chegando aos 30 (ou já passou disso), você não é um cliente em potencial.

Barbosa, Maura e Gadzhiyasulov mostraram muita habilidade em seus Série de concorrentes lutas, e se eles fossem mais jovens, eu estaria extremamente alto em seu potencial como futuros desafiantes ao título e/ou top 10 básicos. Em vez disso, são simplesmente boas apostas para permanecer na promoção por vários anos, ganhar muito mais do que perder e provavelmente ganhar uma classificação em algum momento. E se depois de alguns anos eles decidirem testar as águas em outro lugar, basta ver como isso está acontecendo com Olivier Aubin-Mercier. Ele, seu título do PFL e milhões de dólares parecem estar bastante felizes.

Patas grandes em um cachorrinho

Payton Talbott, Ibo Aslan, Jean Silva, Jean Matsumoto, Stephanie Luciano, Carli Judice, Danny Silva, Marquel Mederos, Andre Lima

Estas são as pessoas que você deseja ver entrando no UFC: jovens e talentosos com muitas vantagens. Cada pessoa neste grupo demonstrou capacidade atlética muito boa ou habilidade muito boa, e muitos mostraram ambos.

Carli Judice tem 24 anos, treina há dois anos e pode competir amanhã com o top 30 peso mosca feminino (além disso, ela tem aquele cachorro dentro de si, quase chegou à categoria final). Stephanie Luciano tem 23 anos e é mais malvada do que uma cascavel pisada. Danny Silva se move a uma velocidade de 1,25x e tem um dos melhores boxeadores do UFC desde o primeiro dia. Jean Matsumoto tem 24 anos e luta com a compostura de Jon Jones. Você entendeu a ideia.

Cada um dos lutadores deste grupo tem potencial para ser a base da divisão nos próximos anos. Estamos falando de lutadores que vão subir no ranking e permanecer no ranking, e quem sabe com algumas boas oportunidades, um dia lutar pelo cinturão. Todos eles darão certo? Provavelmente não. São todos jovens e o desenvolvimento não é linear. Às vezes os jovens lutadores são Taila Santos, às vezes são Jake Matthews. Nunca se sabe como a bola vai quebrar, mas essas são as melhores apostas para as futuras estrelas do UFC.

O que nos leva à categoria final…

O teto é o telhado

Tom Nolan

Se eu tivesse que apostar em um único lutador desta temporada de Série de concorrentes para se tornar um campeão, Tom Nolan é o escolhido. Ele está no nível de prospecto Bo Nickal, Jailton Almeida? Não, não exatamente. Mas ele ainda é muito bom.

Nolan tem 23 anos, está invicto e tem as maiores patas de qualquer um dos cachorrinhos desta classe, tanto literal quanto figurativamente. Nolan é um peso leve de 1,80 metro com tons de Jalin Turner cruzados com Dan Hooker. E esse tamanho é o que diferencia Nolan do resto da nova turma. Para se tornar um legítimo candidato ao título nos dias de hoje do UFC, você precisa ter algum tipo de superpoder. Nolan inegavelmente tem isso. É simplesmente uma questão de saber se ele pode aproveitar isso para maximizar seu potencial.

E nesse aspecto, acho que ele tem uma chance decente. Por um lado, assim como o campeão peso pena Alexander Volkanovski, Nolan é um ex-jogador de rugby que carrega consigo mais capacidade atlética para a jaula (o que combina muito bem com sua enorme estrutura, aliás). Por outro lado, a Oceania se tornou um foco de desenvolvimento de talentos no MMA.

A grande esperança é que Nolan chegue ao City Kickboxing – uma das melhores academias do mundo e que também tem demonstrado uma clara capacidade de desenvolver caras com seus dons – e realmente desbloquear todo o seu potencial. Se isso acontecer, até o dinheiro diz que um dia ele luta pelo título, mesmo na categoria impossivelmente empilhada que é o peso leve.

