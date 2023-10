The Weeknd traz grande impulso à economia da Colômbia, concerto proporciona 1.500 empregos

A Colômbia tem O fim de semana para agradecer pelo enorme impulso à economia do país… o seu último não só trouxe muito dinheiro, mas com ele uma tonelada de empregos.

A cantora se apresentou em Bogotá – capital do país – na noite de quarta-feira, trabalhando com 35 empresas diferentes da cidade, o que se traduziu em um número altíssimo de pessoas aptas a trabalhar para a grande noite. Na verdade, fomos informados de que 1.500 empregos foram criados através do programa.



Registros XO

The Weeknd tem lotado estádios em todo o mundo como parte de sua turnê “After Hours Til Dawn”, explodindo em Londres, Paris e, claro, Bogotá – e seus últimos shows acabaram gerando mais de 800 milhões de pesos em aluguel.

Ele derrubou a casa no Estádio Nemesio Camacho El Campín, aliás… com os fãs se divertindo a noite toda enquanto ele cantava seus sucessos no topo das paradas.