The Zion 3: A ‘nova’ arma mais recente de Zion Williamson

EUé uma nova temporada com novas expectativas para uma renovada Zion Williamson. O Pelicanos de Nova Orleans jogador, que quando saudável é um dos melhores jogadores do planeta, quer deixar para trás os problemas físicos que vem sofrendo nas quatro primeiras temporadas (em 2021-22 nem jogou) e se tornar o jogador dominante ele poderia ser. Para isso, ele está em um regime especial de treinamento.

Williamson passou a maior parte da pré-temporada em Nova Orleans trabalhando em seu corpo. A equipe disse que em nenhum ano ele trabalhou tanto na academia e viu uma mudança física marcante que empolgou os torcedores do Pelicans. Ao mesmo tempo, Williamson teve tempo para se recuperar da lesão no tendão da coxa que o impediu de jogar 44 partidas no ano passado e deixou os problemas físicos para trás.

Mas, ao mesmo tempo, ‘Zanos’, como era conhecido na Duke pelos companheiros de equipe, dedicou parte de seu tempo para ajudar a criar os novos calçados de sua linha com Marca Jordâniaas novas ferramentas com as quais tentará impor sua lei nas zonas da NBA.

Como é o Zion 3?

O design da Jordan Brand é baseado em partes iguais de movimento e emoção. Cada jogador da escalação exclusiva da Jordan Brand incorpora um estilo de jogo diferente que evoca um certo sentimento em quem olha para ele. O Zion 3 foi projetado para Zion WilliamsonO estilo de jogo do jogador (um bombardeio de força e velocidade) apoia-o de três maneiras específicas: contenção, sensação de quadra e proteção contra impactos.

O amortecimento da entressola foi projetado para ajudar a absorver as forças do jogo explosivo de Williamson. A entressola é composta por espuma Fórmula 23 com unidade Zoom Air no antepé para amortecimento reativo. Uma entressola integrada proporciona conforto e estabilidade. A altura da pilha é a mais baixa de todos os tempos em um calçado exclusivo Zion. Isto dá aos jogadores amortecimento onde precisam, mas também os ajuda a sentir o controlo dos seus movimentos no solo.

O padrão de tração em espinha de borracha também ajuda a permitir rapidez e controle, enquanto o icônico “Z”, que tem sido consistente na linha de assinatura de Zion, ganha vida através de um material TPU elevado e ajuda na contenção lateral.

Comentando sobre seu terceiro tênis exclusivo em colaboração com a equipe de design da Jordan Brand, Williamson disse que “saiu da lama”, referindo-se ao trabalho árduo em sua jornada de Marion, na Carolina do Sul, até o NBA.

A parte superior apresenta um toque de material e cor que foi criado usando imagens 3D do último pé de Zion se jogando na lama. É uma tela para contar a história pessoal de Zion, mas é estrategicamente reforçada para ajudar a conter um forte movimento lateral na palmilha.