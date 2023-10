Theatro Sete de Setembro recebe 9ª edição do Intercâmbio Teatral Estudantil

Estudantes de escolas de Penedo prometem lotar o Theatro Sete de Setembro nos próximos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de novembro, datas da 9ª edição do Intercâmbio Teatral Estudantil (ITE).

O evento que tem apoio da Prefeitura de Penedo é uma realização da Companhia Artes Ribeirinhas e Calumbi Produções, também responsáveis pela realização de uma série de oficinas nas escolas que aderiram ao intercâmbio.

A orientação que antecede às encenações mostrou para alunos e alunas como se faz maquiagem, iluminação cênica e figurino, etapas ministradas por Priscilla Calumbi. O trabalho de expressão corporal e de construção de personagem ficou a cargo de Daniela Cattívaz.

Expressão vocal e dicção foram ministradas por Kaio Cordeiro, enquanto a improvisação e a criatividade por Tiago Henrique, acrescentando sonoplastia e musicalidade cênica com Allê Santos e captação de recursos ministrada por Aluísio Junior.

“Além de promover a retenção de informações e trabalhar a memória através da memorização de diálogos, fazer teatro é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento das habilidades de trabalho em equipe. Ele promove a colaboração, a comunicação eficaz e cooperativa entre os participantes, proporcionando uma série de benefícios para o trabalho em equipe”, destaca a produtora Priscila Calumbi.

PROGRAMAÇÃO

A programação do 9º ITE acontece à noite, sempre a partir das 19 horas, e começa na segunda, 06 de novembro, com o espetáculo Os Miseráveis, peça de Victor Hugo encenada por estudantes do Colégio Imaculada Conceição.

Na terça, 07, alunos e alunas da Escola Nossa Senhora Auxiliadora apresentam a adaptação de Alice no País das Maravilhas. A obra clássica de Ariano Suassuna, Auto da Compadecida, é a atração de quarta, 08, produção da Escola Estadual João Valeriano.

As peças do ITE 2023 terminam na quinta, 09, com estudantes do Colégio Sagrado Coração de Jesus apresentando o espetáculo Quem Roubou o Branco do Mundo?, de Luciano Luppi.

Na sexta-feira, 10, acontece a entrega da premiação da mostra competitiva, nas seguintes categorias:

1- Melhor Ator

2 – Melhor Atriz

3 – Melhor Ator Coadjuvante

4 – Melhor Atriz Coadjuvante

5 – Ator Revelação

6 – Atriz Revelação

7- Melhor Cenário

8 – Melhor Figurino

9 – Melhor Maquiagem

10 – Melhor Sonoplastia

11- Melhor Iluminação

12 – Melhor Espetáculo