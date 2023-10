Thymos Energia ABRE OPORTUNIDADES de TRABALHO; Saiba mais!

A Thymos Energia, empresa que apoia o mercado de energia com conhecimento e visão estratégica, sustentando as melhores decisões e investimentos em um setor-chave para o desenvolvimento do país, está com vagas abertas. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre, confira a lista de oportunidades:

Analista de Novos Negócios Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Preços e Estudos de Mercado JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Regulação e Tarifas JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) em Comercialização de Energia – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Thymos Energia

Sobre a Thymos Energia, é interessante frisar que a empresa surgiu em em janeiro de 2013, com a meta de contribuir com o avanço do setor de energia em termos de gestão e eficiência. Hoje, a Thymos oferece soluções de ponta a ponta da cadeia: geração, transmissão, distribuição, comercialização e consumo, além de orientar investidores que buscam oportunidades nesses segmentos.

Além disso, a Thymos Energia conta com excelente infraestrutura para oferecer ao mercado seus principais serviços – consultoria em energia, gestão de energia, pesquisa e desenvolvimento – com seriedade e competência. Seus estudos bem fundamentados, a alta qualidade técnica de seus projetos, relatórios e análises de mercado e a excelente interlocução da equipe com os mais diversos órgãos e entidades do setor são os marcos de uma trajetória de sucesso.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

