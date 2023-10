TIM oferece “test drive” para clientes experimentarem sua rede 5G

A TIM decidiu apostar em uma estratégia agressiva para conquistar novos clientes. A operadora está disponibilizando um “test drive” dos seus serviços, com pacotes gratuitos de 30 GB e outros benefícios por 30 dias. Para participar, basta ter um smartphone com eSIM e não ser cliente TIM nos últimos seis meses.

O test drive da TIM oferece 30 GB de internet grátis, além de ligações e SMS ilimitados por até 30 dias corridos. Para participar, é preciso ter um smartphone com a tecnologia eSIM. A adesão é 100% digital, por meio do app MEU TIM, informando dados básicos de cadastro (CPF, data de nascimento, e-mail e telefone).

Não há portabilidade: o usuário também permanece com o número da sua operadora atual. A partir da ativação, duas linhas passam a funcionar no aparelho e ele precisa selecionar o acesso TIM como padrão para uso de dados e, assim, iniciar o teste.

É elegível qualquer consumidor que esteja há mais de seis meses fora da base de clientes da TIM. Usuários da TIM Ultrafibra podem participar, desde que não tenham linha móvel da operadora. Após o período de 30 dias, o acesso TIM é cancelado automaticamente e o consumidor receberá uma oferta da operadora – alinhada ao seu perfil de uso – caso deseje permanecer na base.

Campanha criada com usuários do TikTok

A TIM também lançou uma campanha desenvolvida em parceria com influencers do TikTok, de nichos relacionados a games, shows e futebol. Por meio da hashtag #TestDriveTIM, a operadora vai desafiar a comunidade a testar a rede TIM de forma extrema, com missões como “transmitir ao vivo o show inteiro pro amigo que não pôde ir” e “jogar muito online com os amigos em um parque tranquilo”.

A ideia é que esses conteúdos se integrem depois aos outros formatos e meios para ampliar o alcance da iniciativa. Diferentemente do test driver com consumidores, aqui a intenção é mostrar que rede da TIM é boa o suficiente para realizar ações que exigem mais banda de Internet. A ação também serve para apresentar as capacidades do 5G para o público em geral.

A TIM diz que o objetivo do test drive é focar na experiência do consumidor, então, nada melhor do que iniciar a comunicação de um jeito inédito, com o próprio consumidor experimentando o serviço antes de todos, nas situações reais de suas vidas. A TIM ainda se diz ser a operadora com maior rede 5G do Brasil e tem apostado na ativação de mais cidades principalmente no estado de São Paulo. Hoje, a empresa já conta com 6,8 mil antenas, quase metade do total licenciado no País, alcançando cerca de 180 cidades.



5G avança no País

Em outubro, mais 432 municípios brasileiros serão beneficiados com a ativação do sinal 5G na faixa de 3,5 GHz. Essa implementação é possível graças à liberação feita pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Com a liberação da faixa de 3,5 GHz, o número total de municípios brasileiros liberados para utilização das estações do 5G Standalone chegará a impressionantes 2.456. Isso significa que aproximadamente 156 milhões de brasileiros, o equivalente a 73% da população, poderão desfrutar dos avanços proporcionados pelo sinal 5G.

O Ministério das Comunicações tem se empenhado em cumprir os prazos estabelecidos no edital do leilão 5G. Ele tem discutido com as operadoras a possibilidade de antecipação dos prazos e a melhoria na qualidade da cobertura em regiões com problemas ou sem sinal. Essa iniciativa visa garantir que a população brasileira usufrua o mais rápido possível dos benefícios oferecidos pela tecnologia 5G.