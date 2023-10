Tipos, estrutura e como elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso, amplamente conhecido como TCC, é um marco significativo na trajetória acadêmica de estudantes universitários. Trata-se de um projeto que representa a síntese de anos de aprendizado e pesquisa, desempenhando um papel crucial na obtenção do diploma.

A seguir, adentraremos o universo do TCC, abordando sua definição, os diversos tipos existentes e as estratégias essenciais para a elaboração bem-sucedida de cada um deles.

O que é um TCC?

Um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um projeto acadêmico que os estudantes universitários devem realizar como parte de seu programa de graduação. Sendo requisito obrigatório para a obtenção do diploma, o TCC tem como objetivo avaliar a capacidade do aluno de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, bem como sua habilidade de realizar pesquisas independentes.

Nesse sentido, o estudante deve escolher um tema no último ano ou no último semestre de seu curso, desenvolver uma pesquisa sobre esse tema e escrever um trabalho detalhando essa pesquisa. Desse modo, além de detalhar como desenvolveu a pesquisa, o estudante deverá apresentar uma fundamentação teórica e conclusão a partir dos novos dados obtidos.

Elementos e estrutura

Os TCCs variam em termos de formato e escopo, dependendo do curso e da instituição de ensino. No entanto, todos os TCCs compartilham alguns elementos comuns:

Tema e Pergunta de Pesquisa : Cada TCC deve ter um tema específico e uma pergunta de pesquisa claramente definida. O tema deve ter relação com a área de estudo do aluno. Já a pergunta de pesquisa define o objetivo da pesquisa.

Revisão da Literatura : Uma parte importante do TCC envolve a revisão da literatura existente sobre o tema escolhido. Isso envolve a pesquisa de artigos acadêmicos, livros e outras fontes relevantes para entender o estado atual do conhecimento na área.

Metodologia : O aluno deve descrever a metodologia empregada para realizar a pesquisa. Isso inclui detalhes sobre a coleta e analise dos dados.

Coleta de Dados : Dependendo do tipo de TCC, pode ser necessário coletar dados primários por meio de pesquisas, entrevistas, experimentos, ou análise de documentos.

Análise de Dados : Os dados coletados devem ser analisados de acordo com a metodologia definida. Isso pode envolver o uso de software estatístico ou ferramentas de análise qualitativa, dependendo da natureza dos dados.

Discussão e Conclusão : Os resultados da pesquisa devem responder à pergunta de pesquisa e à literatura revisada. Uma conclusão é tirada com base nos resultados.

Referências Bibliográficas : Todas as fontes utilizadas ao longo do TCC devem ser citadas de acordo com um formato de referência específico, como APA, MLA ou ABNT

Apresentação: Além do documento escrito, muitas instituições exigem que os estudantes apresentem seus TCCs oralmente perante uma banca de avaliadores.



Tipos de TCC

Os TCCs assumem diferentes formas, cada uma adaptada a áreas de estudo e objetivos acadêmicos distintos. Os principais tipos são:

TCC Monográfico: Envolve uma pesquisa aprofundada sobre um tema específico, seguindo uma estrutura padrão de relatório.

TCC de Revisão Bibliográfica: Concentra-se na análise crítica da literatura existente sobre um tópico, resumindo as principais descobertas.

TCC de Caso de Estudo: Explora um caso específico ou conjunto de casos, analisando-os em detalhes.

TCC Experimental: Requer a realização de experimentos controlados para coletar dados originais e tirar conclusões.

TCC Artístico: Permite a criação de uma obra artística, acompanhada de uma análise crítica.

TCC de Desenvolvimento de Software ou Projeto: Inclui a criação de um software ou projeto prático, documentando-o de forma técnica.

Cada tipo de TCC tem suas próprias diretrizes e abordagens, adaptando-se às necessidades e características de cada área de estudo. Portanto, nos últimos semestres do seu curso, pesquise o tipo de TCC cobrado em sua instituição de ensino.

Para se familiarizar com o formato, leia os TCCs de colegas de curso já formados. Assim, além de aprender mais sobre a sua área de formação, você poderá escolher um tema e entender quais são os critérios avaliados pela sua instituição.

