TIRE esses DISPOSITIVOS das tomadas e REDUZA SUA CONTA DE LUZ em até 60%

Se você já teve um susto ao receber a conta de luz, sabe como a energia elétrica pode custar caro. Mas não se preocupe, temos boas notícias! Com algumas atitudes simples no seu dia a dia, você pode reduzir significativamente o valor da sua conta de luz e ainda contribuir para a preservação do meio ambiente. Neste artigo, vamos mostrar como você pode economizar energia sem precisar desligar todos os aparelhos de uma vez. Vamos lá!

Desligue os Aparelhos Desnecessários

Uma das formas mais eficazes de economizar energia é desligar os aparelhos que não estão em uso. Muitos dispositivos continuam consumindo energia mesmo quando estão em modo de espera ou desligados. Veja a seguir uma lista de aparelhos que você pode tirar da tomada para reduzir sua conta de luz em até 60%:

1. Utensílios de Cozinha

Torradeiras, chaleiras elétricas, micro-ondas e outros aparelhos da cozinha consomem energia quando estão conectados, mesmo que não estejam em uso. Portanto, é recomendado desconectá-los da tomada ou utilizar um filtro de linha com interruptor para desligá-los completamente. Caso contrário, procure utilizá-los fora dos horários de pico, principalmente a máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupas.

2. Carregadores de Telefone e Tablet

Carregadores de celular, adaptadores de laptop e outros dispositivos similares continuam consumindo energia mesmo quando não estão em uso. Desligue-os da tomada quando não estiverem sendo utilizados. Você também pode optar por carregadores economizadores de energia, conhecidos como carregadores inteligentes.

3. Lâmpadas

Certifique-se de desligar as lâmpadas ao sair de uma sala. Utilize lâmpadas economizadoras de energia ou lâmpadas LED, que consomem menos eletricidade. Aproveite ao máximo a luz natural para reduzir o consumo de energia elétrica.



4. Televisão e Aparelhos de Áudio

A televisão, assim como sistemas estéreo, alto-falantes e consoles de jogos, pode representar uma parte significativa do consumo de energia. Utilize um filtro de linha com interruptor para desligá-los quando não estiverem em uso. Além disso, evite deixar a televisão em modo de espera.

5. Máquina de Café

Desligue a máquina de café após o uso. Se a sua cafeteira possuir a função de timer, programe-a para ligar automaticamente alguns minutos antes de você acordar pela manhã. Dessa forma, você evita deixar a máquina ligada o tempo todo. Caso não esteja usando ou vá sair de férias, desconecte-a da tomada.

6. Dispositivos Eletrônicos em Standby

Muitos dispositivos eletrônicos, como decodificadores de TV, aparelhos de DVD, receptores estéreo e aparelhos de escritório, continuam consumindo energia mesmo no modo de espera. Desligue-os completamente da tomada quando não estiverem em uso.

7. Computadores e Periféricos

Computadores, monitores, impressoras e outros periféricos também consomem energia continuamente. Desligue-os completamente quando não estiverem em uso. Além disso, ajuste o brilho da tela, ative os modos de economia de energia e desligue a tela ao sair da sala.

8. Carregadores de Eletrodomésticos

Carregadores de celular, adaptadores de laptop e outros dispositivos semelhantes continuam consumindo energia mesmo quando não estão conectados a um dispositivo. Desconecte-os da tomada quando não precisar utilizá-los.

9. Dispositivos de Ar Condicionado

Os condicionadores de ar, assim como aquecedores elétricos e ventiladores, são conhecidos pelo alto consumo de energia. Desligue-os ao sair de uma sala ou quando não precisar utilizá-los.

10. Caixa de Internet

A caixa de internet pode consumir energia mesmo quando está em standby. Porém, é importante mencionar que ela desempenha um papel essencial na prestação de serviços de internet, telefone e televisão. Desconectá-la completamente resultaria na perda de conectividade e acesso a esses serviços. Portanto, verifique se há opções de economia de energia na caixa de internet ou entre em contato com o provedor para obter mais informações.

Compartilhe as Dicas com Amigos e Familiares

Economizar energia elétrica pode ser mais fácil do que você imagina. Com essas dicas simples, você pode reduzir significativamente a sua conta de luz e contribuir para a preservação do meio ambiente. Comece a colocar essas práticas em ação hoje mesmo e você verá a diferença. Economizar energia é bom para o seu bolso e ótimo para a natureza!

Lembre-se de compartilhar essas dicas com amigos e familiares. Juntos, podemos fazer a diferença na busca por um consumo mais consciente e sustentável.