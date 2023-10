Tire suas DÚVIDAS de uma vez por todas sobre PAGAMENTO DUPLICADO do 13º do INSS

Beneficiários em geral do INSS estão felizes com as últimas notícias que estão circulando na internet. A autarquia confirmou o desembolso dos montantes correspondentes ao 13º salário em novembro de 2023. Contudo, não será o caso para todos os aposentados, mas, apenas para um grupo particular. Por isso é preciso tomar cuidado com o que se vê sendo noticiado.

Nesse contexto, aqueles aposentados do INSS que não tiveram a oportunidade de receber os pagamentos do 13º salário neste ano de 2023, terão o direito a um pagamento único no mês de novembro. Mas, também há uma limitação a respeito disso divulgada no Diário Oficial.

Diário Oficial confirma novos desembolsos do 13º salário INSS

Ultimamente há muitos detalhes circulando por aí relativos ao 13º salário INSS e as possíveis remessas ainda neste ano. Não obstante, o Diário Oficial ratificou a liberação dos montantes em uma única prestação no mês de novembro.

Essas liberações acontecem anualmente nos últimos meses do ano, tanto para trabalhadores que recebem o 13º salário, quanto para os aposentados que também têm o direito de receber os benefícios dessa parcela extra.

Entretanto, devido à pandemia da Covid-19, nos últimos anos, as liberações ocorreram de forma adiantada. E assim, muitos aposentados já obtiveram os valores neste ano de 2023, uma vez mais, e se surpreenderam com os novos pagamentos anunciados.

Vale ressaltar também que os valores da parcela do 13º salário são ajustados de acordo com o salário mínimo em vigor. Ou seja, o salário atual é de R$1320,00. Portanto, os aposentados que recebem o valor mínimo, receberão de acordo com esse montante. No entanto, os segurados que recebem valores acima do mínimo, terão seus pagamentos ajustados de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Assim, as parcelas do décimo terceiro podem ser consultadas por meio da plataforma Meu INSS ou do aplicativo. Dessa forma, não se terá dúvidas quanto à data do repasse e nem quanto ao valor.

Apesar de os pagamentos já terem sido realizados, existem segurados que começaram a receber os benefícios da Previdência Social após o mês de maio de 2023. Para evitar prejuízos causados pela espera das próximas parcelas, eles receberão os montantes devidos em uma única prestação em novembro de 2023.



Quais serão as remessas do 13º salário INSS em novembro?

Embora ocorram novas liberações do INSS em novembro, os valores não corresponderão a um salário mínimo, ou seja, R$1320, mas, sim, serão proporcionais de maio até o final do ano. Nesse contexto, o montante a ser desembolsado em novembro será de cerca de R$ 800 para aqueles que recebem o salário mínimo.

No entanto, para os beneficiários que recebem o teto do INSS, que é de R$ 7.507,49, o valor pago em novembro será de aproximadamente R$ 5.000. Em resumo, os pagamentos do 13º salário INSS em novembro variarão entre R$ 800 e R$ 5.000.

Não recebi o 13º em maio, mas já estava aposentado, o que devo fazer?

Em resumo, nessas situações, o aposentado ou beneficiário pode verificar na plataforma, ou no aplicativo Meu INSS o que pode ter ocorrido para não ter recebido os valores. É importante destacar que a falta da prova de vida e também qualquer irregularidade encontrada podem bloquear o recebimento dos valores. No entanto, o INSS sempre envia notificações por meio da plataforma, portanto, é aconselhável fazer verificações regulares para acompanhar o status de sua aposentadoria.

Agora, muitos segurados têm dúvidas caso não receberem o 13º salário neste ano, se poderão receber dobrado em 2024. Em primeiro lugar, embora nos últimos anos tenha havido a antecipação dos pagamentos do, não há confirmação de antecipação dos valores em 2024.

Além disso, se você não receber em 2023, como mencionado anteriormente, é essencial entrar em contato com o INSS para entender o que pode ter ocorrido. Isso porque os pagamentos do 13º não são concedidos em dobro, ou seja, devem ser pagos em suas datas específicas.