Tiroteio é preso após violar a ordem de restrição da ex-esposa Vonshae

Funcionários da prisão do condado de Miami-Dade disseram ao TMZ Hip Hop … Gunplay foi autuado na quarta-feira às 19h10 por violar uma ordem de restrição imposta para proteger seu ex.

Fomos informados de que ele permanecerá preso até a próxima audiência no tribunal, em 7 de novembro.

Fontes próximas à situação dizem que Gunplay foi preso do lado de fora da casa de Vonshae depois que o Controle Comunitário do Departamento de Correções da Flórida, que supervisiona e monitora os presos domiciliares, recebeu um sinal de que o rapper estava na área.

Fomos informados de que os delegados do xerife do condado de Miami-Dade efetivamente venceram Gunplay até chegar em casa enquanto ele dirigia para lá, e ele nunca foi capaz de realmente interagir com Vonshae e seu filho.