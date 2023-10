Tiroteio em Morgan State: pelo menos cinco feridos, três atiradores suspeitos

APelo menos quatro pessoas ficaram feridas, nenhuma gravemente, em um tiroteio na Morgan State University, em Baltimore, na terça-feira, de acordo com as autoridades, que pediram aos estudantes que se abrigassem no campus da faculdade historicamente negra.

O Departamento de Polícia de Baltimore disse inicialmente que os policiais estavam no local devido a uma “situação de atirador ativo”. A polícia manteve o campus fechado por horas e forneceu poucas informações sobre a investigação. O endereço fornecido para o tiroteio parecia corresponder a um prédio residencial que fica no mesmo quarteirão de uma delegacia de polícia municipal.

“Pedimos a todos que se abriguem e evitem a área”, disse a polícia no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter. Cerca de três horas depois, a polícia disse que não se tratava mais de uma situação de atirador ativo e disse que mais detalhes eram esperados em uma coletiva de imprensa.

A porta-voz da polícia, Amanda Krotki, disse que havia várias vítimas com ferimentos sem risco de vida. O porta-voz da polícia, Vernon Davis, disse ao Baltimore Banner que pelo menos quatro pessoas foram baleadas.

Morgan State: acredita-se que três atiradores atiraram contra a multidão

O membro do conselho municipal, Ryan Dorsey, disse no X que “acredita-se que houve três atiradores atirando na multidão”. Nenhuma prisão foi anunciada.

No local, na noite de terça-feira, os policiais estavam bloqueando a entrada sul do campus, perto dos prédios dos dormitórios, enquanto um helicóptero da polícia sobrevoava.

O tiroteio aconteceu em meio a uma semana de atividades antes do jogo de boas-vindas da escola, no sábado. A coroação do Senhor e da Senhorita Morgan State foi marcada para terça-feira à noite no Murphy Fine Arts Center, uma das áreas que a escola pediu às pessoas que evitassem.

Glenmore Blackwood veio ao campus depois de ouvir de seu filho, um veterano, que lhe disse que o tiroteio ocorreu no momento em que as festividades da coroação estavam terminando.

Blackwood disse que seu filho estava abrigado no auditório do centro de artes. Ele cantou na cerimônia e planejava realizar um culto de oração depois.

“Esse é meu filho. Ele vai garantir que eu saiba que ele está bem”, disse Blackwood. “É muito triste. Eles estavam fazendo uma coisa boa – um evento para promover a positividade – e toda essa negatividade acontece.”

Ish Sargent, 20 anos, que mora nas proximidades, disse que ela e seus amigos saíram quando ouviram o helicóptero. Eles não ouviram tiros. Sargent disse que normalmente não se preocupa com a violência armada na área.

“Em uma escola, porém, isso é uma loucura”, disse ela. “As pessoas estão aqui atirando.”

Morgan State foi fundada em 1867, comprada pelo estado de Maryland em 1939

A universidade com cerca de 9.000 alunos matriculados foi fundada em 1867 como Instituto Bíblico Centenário, com a missão inicial de treinar homens para o ministério, segundo seu site. Mudou-se para seu local atual no nordeste de Baltimore em 1917 e foi adquirido pelo estado de Maryland em 1939, com o objetivo de oferecer mais oportunidades para os cidadãos negros.

“Isso é simplesmente horrível para o campus e para Baltimore. É obviamente uma situação muito traumática para todos os envolvidos”, disse Odette Ramos, membro do Conselho Municipal, cujo distrito inclui parte do campus da Morgan State.