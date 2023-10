Tiroteio mata 2 e fere 18 vítimas em rua da Flórida com centenas de pessoas nas proximidades

A luta entre dois grupos se tornou mortal em Flórida quando um tiroteio em uma rua de Tampa durante dia das Bruxas as festividades resultaram em duas mortes e 18 pessoas hospitalizadas na manhã de domingo, disse a polícia. Um suspeito está sob custódia e pelo menos mais um está sendo procurado.

Pelo menos dois atiradores abriram fogo pouco antes das 3 da manhã no quarteirão 1600 da East 7th Avenue, na área de Ybor City, Tampa. Chefe de Polícia Lee Bercaw disse durante uma coletiva de imprensa no local.

A briga ocorreu em uma área com vários bares e discotecas, e na época havia um grande número de foliões noturnos na área, disse Bercaw. A polícia não teve certeza imediata se as pessoas envolvidas na briga estavam dentro de alguma das grades antes do tiroteio.

Porta-voz da polícia de Tampa Joe Lewis disse que “centenas” de pessoas estavam nas ruas enquanto várias casas noturnas fechavam na manhã de domingo. Ela disse que uma pessoa foi detida, mas nenhuma acusação foi apresentada imediatamente. “Eles estão sendo interrogados e partiremos daí”, disse Lewis.

O vídeo postado online mostra pessoas, muitas delas fantasiadas de Halloween, bebendo e conversando na rua quando cerca de uma dúzia de tiros soam, seguidos, segundos depois, por mais oito, criando uma debandada. Algumas pessoas caem sobre mesas de metal e se protegem atrás delas. O vídeo que se seguiu mostra policiais tratando de várias pessoas feridas no chão.

“Foi uma perturbação ou uma luta entre dois grupos. E nesta luta entre dois grupos tivemos centenas de pessoas inocentes envolvidas que estavam no caminho”, disse Bercaw.

Ele não forneceu detalhes sobre os ferimentos sofridos pelas vítimas levadas aos hospitais da região.

A polícia ainda está investigando o motivo da briga entre os dois grupos, disse ele.

Policiais estavam no local no momento do tiroteio, mas ninguém ficou ferido, disse Bercaw.

Na manhã de domingo, o local do tiroteio estava tranquilo – com poucas lojas abertas ainda, pois os policiais bloquearam a área. Galos que vagam pelas ruas históricas de Ybor City vagavam entre copos vazios, garrafas de cerveja e sapatos deixados para trás.

Uma fantasia de bruxa estava na rua.