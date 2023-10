Titus O’Neil sobre relacionamento com Batista: Tantos anos de Irmandade, risadas, momentos e experiências de vida

WWE estrela e embaixador global, Titus O’Neilexpressou recentemente sua admiração por seu amigo David Bautistatambém conhecido como Batistaem uma postagem sincera nas redes sociais.

Batistaex-campeão mundial multicampeão de wrestling profissional, aposentou-se em 2019 após uma carreira histórica durante a Era da Agressão Implacável, culminando em sua luta final na WrestleMania 35 contra Triplo H.

O’Neil e Batistaque são amigos há algum tempo, foram vistos treinando juntos, especificamente de jiu-jitsu, conforme compartilhado no Instagram.

“Tantos anos de irmandade, risadas, momentos e experiências de vida com meu irmão @Davebautista continuaram neste domingo com os @buccaneers já que ele era o capitão do Krewe esta semana”, escreveu O’Neil.

Amigos há muito tempo

Os dois têm uma amizade pré-existente que antecede O’Neilé hora da WWE. Enquanto Batista mudou seu foco para uma carreira de sucesso em Hollywood seu retorno à WWE permanece incerto apesar das recentes aparições de outras lendas do wrestling como A rocha e John Cena.

“Então, David [Batista] é obviamente um dos meus melhores amigos”, O’Neil observado.

“Ele sempre foi meu melhor amigo antes de eu entrar na WWE. Ele me deu a oportunidade de tentar aprender jiu-jitsu, então fui treinar com ele e me apaixonei por isso.”